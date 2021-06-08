Bitcoin'i Resmi Olarak Kabul Etmeye Hazırlanan İlk Ülke "O" Olacak!

Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi haline gelebilir. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini ifade etti.
CNBC'nin söylediğine göre, Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'i ABD dolarının yanı sıra yasal para haline getiren bir yasa tasarısı önereceğini söyledi. Hükümet, dijital para formatı için bir finansal çerçeve oluşturmak adına dijital cüzdan firması Strike ile birlikte çalışacak.
Strike'ın kurucusu Jack Mallers, Bitcoin'in El Salvador gibi ülkelerin kendilerini geleneksel para birimleri için enflasyonun "potansiyel şoklarına" karşı korumalarına yardımcı olacağını iddia ediyor. Tasarı muhtemelen Bukele'nin partisi El Salvador Yasama Meclisini kontrol ettiğinde kabul edilecek.
ABD Doları İle Birlikte Kullanılacak
El Salvador'da resmi para birimi ABD Doları. Bitcoin ise ABD Doları ile birlikte kullanılacak. Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracağını ifade ediyor.
Bukele, "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" görüşünde.
Yasal Düzenleme Kongre'ye Gönderilecek
Yasal düzenlemeyi gelecek hafta Kongre'ye göndereceğini belirten Bukele, tasarının geçmesi halinde, banka hesabı bulunmayan halkın yüzde 70'ine mali hizmetlerin açılmış olacağını vurguladı.
El Salvador'un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sini oluşturuyor. İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyor. Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor ve paranın gönderilen kişi tarafından şahsen alması gerekebiliyor.
El Salvador'un kararı başarılı olursa, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine, tüm bir ülkeyle iş yapmayı kolaylaştırarak ana finans dünyasında başka bir dayanak noktası verebilir. Yine de diğer ülkelerin Bitcoin'e uyum sağlamasını beklememekte fayda var. Örneğin ABD Federal Rezervi kendi dijital para birimini araştırıyor. Salvadorlular, tamamen dijital bir para birimi diğer bazı zorluklarını ortadan kaldırsa bile, döviz kurları ve diğer zorluklarla uğraşmak zorunda kalabilir.
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