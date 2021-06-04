Elon Musk'tan emoji ve 2 görsel: Bitcoin çakıldı, StopElon TT listesinde

Bitcoin düştü, akıllarda "Bitcoin neden düştü?" soruları belirdi. Daha önce Elon Musk'ın attığı tweetlerle hızlı yükselen ardından yine Elon Musk'ın tweetleriyle düşen Bitcoin, bu kez kırık kalp emojisi ile yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Peki Elon Musk'ın tweetinde hangi ifadeler yer alıyor?
Kripto para dünyasında Musk'ın tweetlerinin ardından Etherium yüzde 8'den fazla düşüşle 2.624,26 dolar oldu. Dün değer kazanan Dogecoin ise yüzde 13'ten fazla azalarak 36 cent oldu. Ripple ise yüzde 11 değer kaybederek 94 cent oldu.
ELON MUSK'TAN KIRIK KALPLİ BITCOIN TWEETİ
#Bitcoin ?? pic.twitter.com/lNnEfMdtJf— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021
ELON MUSK'TAN İKİNCİ TWEET
Elon Musk, bitcoinle ilgili bir diğer paylaşımında görüntülü olarak konuşan bir çifte yer verdi. Görseldeki erkek Bitcoin düşüşünü izliyor ve ağlıyor. Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından twitter'da #StopElon hastagh'i TT listesine girdi.
June 4, 2021
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