Elon Musk'tan emoji ve 2 görsel: Bitcoin çakıldı, StopElon TT listesinde

Bitcoin'in hızlı düşüşünün ardından pek çok kişi "Bitcoin neden düştü?" sorusunun yanıtını arıyor. Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı kırık kalp, kripto parayı olumsuz etkiledi.

Bitcoin neden düştü? Elon Mask'ın tweeti Bitcoin'i etkiledi

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Elon Musk'tan emoji ve 2 görsel: Bitcoin çakıldı, StopElon TT listesinde

 

 