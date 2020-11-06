Bitcoin, Sakin Geçen 1.5 Yılın Ardından Yine Yükselişe Geçti

Kripto para birimleri, her geçen gün daha fazla kabul görüyor. Bir dönem gelip geçici olduğu iddia edilen Bitcoin ve benzeri para birimleri, bugün iyiden iyiye hayatımıza girmiş durumda. Yıllardır değişmeyen ise, kripto paraların hızlı değer kazanıp hızlı değer kaybetmeleri.
Hatırlayanlar bilir; birkaç yıl önce Bitcoin, 20.000 doların üzerinde bir değere ulaşmıştı. Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve Bitcoin, hızla 4.000 dolar seviyesine geriledi. Bu seviyede geçen yaklaşık 1 yılın ardından, Bitcoin'in değeri, geçtiğimiz yılın Haziran ayında tekrar 10.000 dolar seviyesine yükseldi.
Bu seviyede devam eden 1.5 yılın ardındansa Bitcoin, ABD seçimlerinin de etkisiyle, tekrar 15.000 dolar sınırını aşmayı başardı. Uzmanlar, bu değerin önümüzdeki kısa dönemde 20.000 doları bulabileceğini düşünüyor. Ancak ABD seçimlerinin Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerlerine nasıl yansıyacağını tam olarak kestirmek pek mümkün görünmüyor.
Son olarak, Koronavirüs salgınının gidişatının da kripto para birimleri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu görülebiliyor. Salgının başladığı Mart ayında görülen düşüş trendinin, para piyasalarının canlanması ile birlikte tekrar yükselişe geçtiğini hep birlikte görüyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın