COVID-19^'un, İnsan Vücudunda Yol Açtığı Beklenmedik Bir Hasar Ortaya Çıktı

COVID-19'dan ölen kişilere yapılan otopsiler, Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) neden olduğu "tuhaf ve beklenmedik" bir akciğer hasarını ortaya çıkardı.