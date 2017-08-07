Bitcoin Yine Dalgalandı; Uçuşa Geçti!
Bitcoin borsası yeni bir dalgalanma daha yaşadı; dijital para birimi tam anlamıyla uçuşa geçerek yeni bir rekora imza attı!
Kısa bir süre önce Bitcoin Cash adıyla yeni bir Altcoin'e ayrılan Bitcoin, bu çatallanmanın ardından kısa süreli bir düşüş göstermiş, hemen akabinde de durumu toparlayarak yine anı seviyesine dönmüştü. Bu ayrılığın ardından yeni bir rekorla oyuna geri dönen Bitcoin, 3000 $ barajını da aştı.
Yıl sonuna kadar 4000 $ seviyesine ulaşacağı tahmin edilen Bitcoin, 3000 $'ı aştı. Son 24 saat içinde yüzde 13.17 artışla 3280 $'a erişen Bitcoin, böylece dijital para piyasalarını bir kez daha hareketlendirdi. Buna karşılık Bitcoin Cash'te ise, yüzde 8.72'lik bir düşüş gözlemlendi.
Bitcoin (BTT) ve Bitcoin Cash'in (BTC) çatallanmasının ardından Bitcoin'in düşüş göstereceği ve Bitcoin'de kalanların zarar edecekleri düşünülüyordu. Fakat beklenenin aksine, Bitcoin yükselişini sürdürmeyi başarmış gibi görünüyor.
1 Ağustos'ta 2670 Dolar seviyesine gerileyen Bitcoin, sonradan toparlanarak 2724 Dolar'a erişmişti. Ulaştığı 3280 Dolar seviyesinden sonra ilerleyen saatlerde biraz durulan Bitcoin, şu an 3172 Dolar üzerinden alış, 3197 Dolar üzerinden satış işlemi görüyor.
Ercan Uğurlu
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