Bitcoin'in "Gerçek Sahibi" O mu?
Bitcoin'i gerçekte kimin bulduğu tartışmaları sürerken, eski bir dost, bu kişinin kendisi olduğunu söylüyor!
- Levent Öztürk
Bitcoin'i ilk olarak kendisinin bulduğunu isöyleyen Craig Wright, gerçek Satoshi Nakamoto olduğu iddiası ile telif hakkı başvurusunda bulundu. Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i bulan kişilere verilen genel bir isim; ancak gerçekte kim olduğu halen gizemini koruyor. Avustralyalı girişimcinin, kripto paranın yaratıcısı Nakamoto olduğu, 2016 yılında da iddia edilmişti.
ABD Patent Ofisi kataloğu, Wright'ın Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System ve Bitcoin için başvurularını gösteriyor. Bir CoinGeek basın açıklamasına göre her kayıt için de Nisan 2019'dan itibaren aktif olmak üzere telif hakkı verilmiş durumda.
CoinGeek'in söylediğine göre Wright, Bitcoin istemci yazılımının 0.1 sürümünün büyük bir kısmını yazmıştı ve kayıt, yazdığı kısımları içermekte.
Bitcoin son bir ay içerisinde 5.300 dolardan 8.000 dolar civarlarına çıkmış durumda...
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