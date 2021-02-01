Bitdefender, AV-Comparatives'in "Üstün Ürün" Ödülünü Kazandı

Dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan lider siber güvenlik şirketi Bitdefender, yıl boyunca yapılan her testte maksimum puan alarak 2020 için AV-Comparatives'in prestijli "Üstün Ürün" ödülünü kazandı.