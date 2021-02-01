Bitdefender, AV-Comparatives'in "Üstün Ürün" Ödülünü Kazandı

Dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan lider siber güvenlik şirketi Bitdefender, yıl boyunca yapılan her testte maksimum puan alarak 2020 için AV-Comparatives'in prestijli "Üstün Ürün" ödülünü kazandı.

Bitdefender, "Üstün Ürün" Ödülünü Kazandı

Bağımsız siber güvenlik analiz şirketi AV-Comparatives, geçen yıl Şubat ayından Kasım ayına kadar yaptığı kötü amaçlı yazılım koruması, performans, gelişmiş tehdit koruması ve diğer kategorileri kapsayan 7 zorlu test turunda Bitdefender Antivirüs'e Gelişmiş+ derecesini verdi. Önde gelen 17 siber güvenlik ürününe karşı küresel rekabette Bitdefender, her testte maksimum puan alarak 2020 için AV-Comparatives'in prestijli "Üstün Ürün" ödülünü kazandı.

Bitdefender Antivirüs "Yılın Ürünü" Kategorisine Liderlik Ediyor

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, Bitdefender Antivirüs'ün 'Yılın Ürünü' ödülünü 4 kez kazanarak bu ödülü kazanan lider satıcı olduğu raporlanırken AV-Comparatives kurucusu ve CEO'su Andreas Clementi bu durumu "Bitdefender Antivirüs, her alanda etkileyici bir performans geçmişine sahiptir. Uzaktan çalışanlar için siber güvenliğin tarihinin yazıldığı bir yıl olan 2020, istisna değildi." sözleriyle değerlendirdi.

"Bitdefender Her Yıl Etkileyici Sonuçlar Elde Ediyor"

"Siber güvenlik, 2020'de daha da büyük bir önem kazandı, kullanıcılar giderek daha fazla evden çalışıyor ve kendilerini siber suçlulardan korumakla kalmayıp aynı zamanda iş bağlantılarını güvence altına alma sorumluluğunu da üstleniyor." ifadelerinde bulunan Bitdefender'in Tüketici Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ciprian Istrate, "AV-Comparatives gibi analiz şirketleri tarafından yapılan bağımsız testler, kullanıcılara tehlikeli zamanlarla yüzleşmelerine yardımcı olacak bir siber güvenlik tedarikçisi seçerken mükemmel bir kaynak sunuyor ve Bitdefender Antivirüs her yıl etkileyici sonuçlarla tüm testleri başarıyla geçiyor." diyor.

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