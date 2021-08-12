Bitdefender GravityZone Artık Türkçe!

Bağımsız antivirüs test kuruluşları tarafından son 10 yılda en fazla yılın ürünü seçilen global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, Türkiye'de artan kurumsal müşteri sayısına bağlı olarak kurumsal güvenlik çözümü GravityZone'u Türkçe dil desteği ile sunmaya başladığını duyurdu. Sadece geçtiğimiz yıl Türkiye'de 100 binden fazla yeni kurumsal kullanıcı tarafından kullanılan Bitdefender Antivirüs, kurumsal güvenlik çözümlerini de Türkçe dil desteği ile sunarak daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor. Daha önce bireysel kullanıcılar için Türkçe dil desteğini getirdiklerini belirten Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu "Pandemi gibi zor bir dönemde rekor büyüme gerçekleştirerek kurumsal müşterilerimiz için de artık Türkçe ara yüz ile destek vermeye başlamanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerinde bulundu.
En İyi Koruma ve En İyi Performans Artık Türkçe Dil Desteği İle
Siber saldırganlar maddi kazanç elde etmek için kurumlara karşı saldırılarını her geçen gün artırıyor. Dijital güvenliğine önem vermeyen Türkiye'deki şirketler de bu saldırıların hedefi haline gelerek hem veri ihlallerine uğruyor hem de iş kesintileri ve itibar kaybı nedeniyle yüz binlerce dolar zarar yaşıyor. Kurumsal müşterilerin dijital varlıklarını en zor siber tehditlere karşı doğru bir şekilde korumalarını ve bir saldırının tüm aşamalarına etkili bir şekilde yanıt vermelerini sağlayan Bitdefender GravityZone, günde 11 milyar güvenlik sorgusu gerçekleştirerek geliştirdiği yapay zeka teknolojileriyle dünyadaki en yeni tehlikeleri bile 3 saniye içinde algılıyor, tahmin ediyor ve etkisiz hale getirmek için harekete geçiyor.
Bu özellikleri nedeniyle Türkiye'deki farklı sektörlerden her ölçekteki kamu kurumlarının ve özel şirketlerin de siber saldırılara karşı savunma geliştirmek için giderek daha fazla tercih ettikleri Bitdefender GravityZone, rekor büyüme ile sadece geçtiğimiz yıl Türkiye'de 100 binden fazla yeni kurumsal kullanıcıya ulaştı. Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in bu başarısı sonucunda kurumsal güvenlik çözümü GravityZone, kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine Türkçe ara yüz ile kullanıma sunuldu. Bitdefender Antivirüs, Türkçe dil desteği ile daha fazla kurumsal kullanıcıya ulaşarak Türkiye'deki kurumları siber saldırılara karşı yapay zeka destekli ödülü güvenlik çözümleriyle korumayı amaçlıyor.
"Pandemi Döneminde Birçok Şirketin Tercihi Olduk!"
"Son iki yıl, çoğu firma için Covid-19 pandemisi süreci ve çalışma koşulları açısından zorlu geçti." ifadelerinde bulunan Laykon Bilişim Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, "Laykon Bilişim ekibi olarak çok çalıştık ve bu zorlu koşulları fırsata çevirmeyi başardık. Ödülü Bitdefender GravityZone güvenlik çözümleri, bulut tabanlı alt yapısı ve hibrit çalışma düzenindeki zorluklara karşı esnek ve güvenilir yönetim ara yüzü sayesinde birçok şirket için tercih sebebi oldu. Artık kurumlar, dilerlerse ürünümüzü Türkçe olarak kullanabilecekler. Pandemi gibi zor bir dönemde rekor büyüme gerçekleştirerek kurumsal müşterilerimiz için de artık Türkçe ara yüz ile destek vermeye başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bitdefender'in, 80 milyonluk nüfusu ile Türkiye'yi dünyada gelişmekte olan ekonomiler arasında görüp bu yatırımı yapması, bizi oldukça mutlu etti. 2021'in ilk yarısını değerlendirdiğimizde pazar payımızı artırırken, KOBİ'ler dışında artık büyük ve orta ölçekli şirketlerin de güvenlik konusunda Bitdefender'i tercih etmesinde teknik ekibimizin ve çözüm ortaklarımızın sunduğu servisin payının da önemli bir yere sahip olduğunu gözlemliyoruz." açıklamasında bulundu.
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