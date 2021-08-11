Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Galaxy Z Fold3 Resmi Olarak Tanıtıldı

Samsung, bugün düzenlenen Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold3'ü resmi olarak tanıttı. Tasarımı ile Galaxy Z Fold2'ye oldukça benzeyen telefon, teknik özellikleriyle tabii ki selefinin çok önünde.
Samsung, Galaxy Z Fold3'te şu ana dek ürettiği en sert alüminyum çerçeveyi kullandığını söylüyor. Armor alüminyum ismi verilen malzeme, düşmelere ve darbelere karşı ekstra bir koruma sağlıyor. Telefonun ön ve arka yüzlerindeki cam kısımlar Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca telefon, IPX8 sertifikasına da sahip ve bu, onu suya ve toza dayanıklı ilk katlanabilir telefon yapıyor.
Samsung Galaxy Z Fold3 Teknik Özellikleri
Telefonun ana ekranı 7.6 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2X Ekran özelliklerine sahip. Sunduğu çözünürlük ise 2.208 x 1.768 piksel. Arka ekran ise 6.2 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2X Ekran özelliklerine sahip ve 2.268 x 832 piksel çözünürlükle geliyor.
Samsung Galaxy Z Fold3'ün kalbinde, Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti yatıyor. Bu yonga seti, 12GB gibi oldukça yüksek bir RAM ile destekleniyor. Dahili depolama alanı konusunda Samsung, kullanıcılara iki garklı seçenek sunuyor: 256GB ve 512GB. Ne yazık ki telefonda bir bellek kartı yuvası bulunmuyor.
Kutusundan Android 11 ile çıkan Samsung Galaxy Z Fold3'te üçlü bir ana kamera düzenine yer verilmiş ve her üç lens de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Kapak kamerası ise 10 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Telefonun bataryası 4.400mAh kapasiteye sahip. Bu kapasitenin katlanabilir bir telefon için ne kadar yeterli olduğunu, ancak detaylı testlerimiz sonrasında söyleyebiliriz.
Galaxy Z Fold3'ün tüm detaylarını anlattığımız detaylı ön incelemesine, ilerleyen dakikalarda yine CHIP Online üzerinden ulaşabilirsiniz...
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