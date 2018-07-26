BitTorrent, Tron Tarafından Satın Alındı!
BitTorrent, blok zinciri platfromu Tron tarafından satın alındı!
Haziran ayı başında ortaya çıkan satın alma iddiası doğrulandı: Blok zinciri şirketi Tron, bir dosya paylaşım platformu olan BitTorrent'i yaklaşık 126 milyon dolara satın aldı. BitTorrent'in resmi blog'undaki açıklamaya göre, bundan sonra dev dosya paylaşım şirketinin faaliyetleri Tron'un San Francisco'daki ofislerinden yönetilecek.
2017 yılında Singapur'da kurulan Blockchain şirketi Tron, müzik ve oyunlar gibi eğlence içeriklerine dair bir paylaşım platformu olma özelliğini taşıyor. Merkezden yoksun bir platform olma ilkesine sahip olan Tron'un hedefi ise P2P Network (eşler arası ağ) teknolojisini kullanıp, üreticiler ve tüketiciler arasında bir nevi ara eleman olarak bulunan Google veya Amazon gibi dev şirketleri aradan çıkararak "merkezden arındırılmış en büyük ekosistemi" oluşturmak.
BitTorrent ise eşler arası dosya paylaşımı platformları arasında en büyük isimlerden biri konumunda. 2004 yılında kurulan şirket, kısa sürede müzik ve filmler gibi birçok dosyanın bilgisayarlar arasında paylaşıldığı dev bir platforma dönüştü. BitTorrent, kendi adını taşıyan BitTorrent yazılımına ve Çin dışında dünyanın en popüler dosya paylaşım istemcisi olan µTorrent'e sahip. Tron'un yakın zamanda eğlence sektörüne de adım atmış olan BitTorrent'i satın alması, oldukça mantıklı görünüyor. Zira BitTorrent, bağımsız sanatçıların da çalışmalarını yayma konusunda ilk başvurdukları yer.
BitTorrent, geçen ay yaptığı açıklamada kripto paranın yükselişi ile platformun iş modelini blok zinciri üzerine kaydıracağı yönündeki spekülasyonlarının yanlış olduğunu ve BitTorrent'in kripto para madenciliği ile ilgili ne şimdi ne de gelecekte bir planının olmadığını vurgulamıştı. Bu ise firmanın TRX kripto para birimine sahip olan Tron tarafından satın alınması karşısında ortaya çıkan kripto para madenciliği endişelerini yanıtlar nitelikte. BitTorrent ve µTorrent istemcileri, halihazırda reklam geliri modeliyle çalışıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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