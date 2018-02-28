Bixby 2.0 ile Galaxy Note 9'da Tanışabiliriz!
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy Note 9, beraberinden önemli bir yeniliği de getirecek!
- Zeynel A. Öztürk
Samsung'un mobil bölümünün başındaki DJ Koh, Galaxy Note 9'un Bixby 2.0 ile geleceğini söyledi.
Bixby 2.0 ilk olarak dört ay önce, Samsung'un bir geliştirici konferansında konuşulmuştu. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Koh, Samsung'un Bixby 2.0'ın beta sürümünü şu an 800 ortağıyla denediklerini söyledi ve geliştirme sürecinin bu hızla devam etmesi halinde Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9'da ortaya çıkacağını belirtti.
Koh, Bixby 2.0'ın daha geniş sesli yardım işlevleri sunacağını, kendi ekosistemini sektöre yaymaya odaklanacağını söylüyor. Yönetici, Galaxy Note 9'un diğer özelliklerinden ise bahsetmedi.
Daha önceki raporlar, Bixby 2.0'ın Samsung telefonlarla iletişim kurmanızı kolaylaştıracağını söylüyordu. Buna göre örneğin "Hi Bixby" demeden Bixby ile konuşmaya başlayabilecektiniz. Yine de Samsung yeni asistanı hakkında pek ipucu vermediği için bunlar, şimdilik bir spekülasyondan ibaret.
Bixby'nin zamanla diğer Samsung ürünlerine gelmesini de bekleyebiliriz. Firma, Bixby işlevli TV'ler üretmeyi planladığını daha önce duyurmuştu. Bixby hoparlörün ise bu senenin ikinci yarısında ortaya çıkması bekleniyor. Bu hoparlörün Bixby 2.0 ile gelmesi şaşırtıcı olmayacak.
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