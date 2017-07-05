Bixby Dijital Asistanlı Samsung Hoparlör Yolda!

Samsung, kalabalık akıllı hoparlör piyasasına nasıl bir giriş yapacak? Cevap haberimizde...

Bixby Dijital Asistanlı Samsung Hoparlör Yolda!

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