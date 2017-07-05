Bixby Dijital Asistanlı Samsung Hoparlör Yolda!
Samsung, kalabalık akıllı hoparlör piyasasına nasıl bir giriş yapacak? Cevap haberimizde...
Samsung'un dijital asistanı Bixby henüz emekleme aşamasında olsa da, onu kullanan bir akıllı hoparlör, iddialara göre geliyor. Vega kod adlı hoparlör, henüz geliştirme aşamalarının başında, bu yüzden şimdilik ne zaman geleceği belirsiz.
Akıllı hoparlör piyasası ilgi alanınıza giriyorsa, bu piyasanın Google Home, Apple HomePod, Amazon Echo ve Dot gibi ürünlerle gayet kalabalık bir yer olduğunu biliyorsunuz demektir. Tabi bunların yanına Harman Kardon'un Cortana ile çalışan Invoke'unu ve diğer Alexa'lı üçüncü parti hoparlörleri de eklemek gerek. Bixby hoparlörün öne çıkabilmesi için tüm bu rakipler karşısında çok özel şeyler yapması gerekebilir. Ancak Bixby'nin belirli bölgelerde hala kullanıma açılmamış olması, bu konuda aklımızda bazı şüphelerin doğmasına yol açıyor.
Samsung'un bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığını daha önce de duymuştuk. Yukarıda gördüğünüz çizim, Samsung tarafından patenti alınmış bir ekranlı hoparlör. Bu hoparlörün Vega olup olmadığını ise bilmiyoruz.
Şimdilik tüm bilgiler kısıtlı olduğundan biraz beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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