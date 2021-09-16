Biz Henüz 5G'yi Bile Göremedik, Huawei 6G İçin Hazırlanmaya Başladı Bile!

Biz henüz 5G'yi göredeki ama biriler 6G için çoktan düğmeye bastı bile. Çinli dev Huawei, 2030 yılına gelindiğinde 6G mobil altyapıyı destekleyen ürünlerini piyasaya çıkarmayı planlıyor.