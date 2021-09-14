Garip Şekilli, Ezber Bozan, Sıra Dışı Bir Asteroit: Karşınızda Kleopatra!

Kemiğe benzer bir şekle sahip olan ve bugüne kadar bildiklerimize hiç uymayan garip bir asteroit keşfedildi: Karşınızda Kleopatra ve iki küçük "çocuğu."