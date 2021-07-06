Biz Henüz 5G'yi Göremedik Ama Başka Yerlerde 6G Çalışmaları Başladı Bile!

Dünyanın dört bir yanında farklı bölgelerde kullanıma sunulan 5G, uzunca bir süredir test aşamasının arkasından insanlar tarafından kullanılmaya başladı. Son dönemde özellikle akıllı telefon sektöründe tanıtılan yeni mobil cihazların her birinin 5G desteği var. Ancak 5G global çapta tüm ülkelerde henüz tam olarak kullanıma sunulmuş değil ki, ülkemiz de bunlar arasında yer alıyor. Ancak araştırmacılar için 5G şimdiden eskimeye başlamış bile. Zira 6G hakkında çalışmalar başlamış durumda.
Mobil veri iletişim teknolojisinin bir sonraki ayağı 6G olacak. Her kablosuz neslin yaklaşık 10 yıl kadar kullanıldığını düşünürsek, 6G ile ilgili somut örnekler görmek için önümüzde oldukça uzun bir süre bulunduğu aşikar. 6G için tahminler 2029 yılını gösterirken, gelecek nesil iletişim teknolojisinin potansiyeli heyecan yaratacak cinsten.
6G ile telefonların fiziksel ve dijital dünyalar arasında dev bir köprü kurması bekleniyor. Etrafımızdaki hemen her cihazı algılayabileceği söylenen 6G teknolojisinden özellikle artırılmış gerçekliğin geleceğinde faydalanılacak. İletişim altyapısı yeni spektrum bantlarına genişleyecekken, kablosuz taşıyıcılar gigahertz frekanslarında çok daha büyük verileri daha yüksek hızlarla iletebilecek. Öyle ki ilk gelen bilgiler arasında hedefin terahertz spektrumu olduğu yer alıyor. Örneğin bir filmin indirme hızının, 6G üzerinden 1 saniyeden daha az süreceği iddia ediliyor.
Öte yandan 5G üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde endüstri öncüleri 5G Advanced için bir araya gelmiş ve 5G Advance'in önümüzdeki 2.5 yıl içinde kullanıma başlanabileceğinin müjdesini vermişlerdi.
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