Black Mirror'daki Nohzdyve Nasıl İndirilir
Black Mirror'un çok konuşulan bölümünde ortaya çıkan ZX Spectrum oyununu kendi PC'nizde nasıl oynayabilirsiniz?
Şu sıralar herkes Black Mirror'un 1984'te geçen etkileşimli bölümünü konuşuyor. Bölümde kilit noktalarda kararları siz verebiliyor ve böylece olayların gelişimini etkileyebiliyorsunuz.
28 Aralık'ta Netflix'te yayınlanan Bandersnatch bölümü, Black Mirror'un teknolojiye farklı (paranoyak) bakışının yeni bir görünümü. Bölümde yer alan retro görünümlü Tuckersoft web sitesi, ilgi çekerken bölümden yeni bir şey daha ortaya çıktı: Bölümdeki Nohzdyve oyununu bir ZX Spectrum emulator'ü yardımıyla oynamanız mümkün.
Burada bir spoiler uyarısı yapalım: Oyunu oynamadan önce bölümü izlemenizde fayda var, aksi halde bazı spoiler'lara rastlayabilirsiniz.
Black Mirror'daki Nohzdyve Nasıl Oynanır (Spoiler var)
Tuckersoft web sitesinin ilginç tarafı, birden fazla sürümünün olması ve Bandersnatch'ın farklı bitişlerini temsil etmesi. Sitenin normal sürümü, bölümdeki bir QR koduyla açılabiliyor ve Nohzdyve dahil olmak üzere Tuckersoft'un oyunlarını tanıtıyor. Ancak URL'deki "www" kısmını kaldırarak ulaşılabilen sitenin farklı bir sürümü, oyunun "olayların kasvetli gelişimi" nedeniyle tamamlanmadığını söylüyor.
Bir serbest düşüş oyunu olan Nohzdyve'de engelleri atlamanız ve gözleri toplamanız gerekiyor. Oyunu oynayabilmek için sitenin normal sürümüne gidin ve indir düğmesine basarak .tap dosyasını indirin.
.tap dosyası yalnızca Speccy gibi bir ZX Spectrum emulator'ünde açılıyor.
Bilmeyenler için ZX Spectrum'un 1980'lerin başlarında çıkan 8-bit'lik bir kişisel ev bilgisayarı olduğunu söyleyelim.
Bandersnatch'a gelirsek, bu oyuna şimdilik erişmek mümkün değil gibi görünüyor ancak farklı bitiş senaryoları, oyunun tahmin etmediğimiz bir web sayfasında belirmesi anlamına gelebilir.
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