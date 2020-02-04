BlackBerry Markalı Telefonların Sonu mu Geliyor?

Bir dönemin efsanevi cep telefonu markası BlackBerry, sürpriz bir gelişme yaşanmazsa tamamen tarihe gömülebilir!

TCL, Artık BlackBerry Telefonları Üretmeyecek

BlackBerry'nin şu anki sahibi olan TCL, ortaklığın sona ermesi nedeniyle artık BlackBerry ismini taşıyan telefon üretmeyeceğini söyledi.

TCL Communication, 2016'nın sonundan beri BlackBerry cihazları üretmeyi sürdürüyordu ve BlackBerry KeyOne, Key 2 gibi telefonlarla karşımıza çıkmıştı. Ancak firma, 31 Ağustos 2020 itibariyle "BlackBerry mobil cihazlarını tasarlama, üretme ve satma" yetkisine sahip olmayacak. TCL, daha önce satılan cihazlar için 31 Ağustos 2022'ye kadar garanti vermeye devam edecek ancak bu tarihe kadar güncelleme sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Bu gelişmenin ardından BlackBerry adına ne olacağı bilinmiyor. Bir başka firmanın çıkıp marka adını BlackBerry Limited'ten satın almaması durumunda, BlackBerry isimli cihazları görmeyebiliriz. BlackBerry Limited, telefonlar dışındaki alanlara odaklanıyor ve bir süredir kendi telefonlarını üretmiyor. Bu nedenle BlackBerry Limited'in birden üretim sorumluluğunu üstlenme olasılığı düşük görünüyor.

Bir süre öncesinin en büyük telefon üreticilerinden olan BlackBerry, 2011'de 50 milyondan fazla telefon satışı yapmıştı. Android'li telefon üreticileriyle ve iPhone ile rekabet etmekte zorlanan BlackBerry'nin pazar payı, son yıllarda hızla eridi.

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