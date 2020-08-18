Dev Note 20 Ultra İncelemesi: Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hakkında Her Şey

Samsung'un uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra, 12.999 TL fiyatla kısa bir süre önce tanıtıldı. Tanıtılır tanıtılmaz elimize geçen Galaxy Note 20 Ultra'nın ön incelemesini hemen tanıtımın ardından sizlerle paylaşmıştık. Bu defa ise 5 Ağustos'tan bu yana aktif olarak kullandığımız Galaxy Note 20 Ultra'yı derinlemesine inceliyoruz.
Bu incelememizde Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında tüm merak edilen, bilmeniz gereken her şeyi tüm yönüyle detaylı şekilde anlatacağız. Elbette ailenin bir diğer modeli olan Galaxy Note 20 hakkında da bilgilerin yer alacağı incelemede, Galaxy Note 20 Ultra'nın teknik analizinden performansına, kamera yeteneklerinden S Pen özelliklerine ve detaylı pil performansına kadar tüm yanlarını sizlerle paylaşacağız.
Note 20 Ultra'nın pahalı bir model olduğu da aşikar, o nedenle tüm önemli özelliklerini bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. O halde şimdi genel bilgilerden başlayıp edindiğim deneyim ve telefonun özelliklerine doğru olan yolculuğumuza başlayalım.
Samsung, bu sene Galaxy Note 20 serisi ile 2 modeli karşımıza çıkarttı. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra şeklinde tanıtılan telefonlardan daha ilgi çekici olanı elbette Galaxy Note 20 Ultra oluyor. Öyle ki Samsung premium orta segment telefon kategorisinde Galaxy A serisiyle iyi işler yaparken, bu sene amiral gemisi statüsünde de benzer bir çalışmaya imza atmış.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Amiral mi?
Note 20, açıkçası Note 20 Ultra'nın yanında orta segment bir telefon görünümüyle yer alıyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın pek çok özelliğine kırpılmış şekilde sahip olması bir yana, bir de üzerine Samsung'un "Glasstic" adını verdiği cam yüzeye benzeyen fakat temelde plastik malzemeden oluşan tasarımıyla bizce Note 20, pek de amiral gibi görünmüyor. Bu anlamda Note 20 Ultra, açıkçası bu senenin tek başına Note amiral modeli olarak elimizde yer alıyor desek daha doğru olacak.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Fiyatı Ne Kadar?
Peki, Samsung'un 12 bin 999 TL fiyatla satışa sunduğu Galaxy Note 20 Ultra, bize neler sunuyor şimdi adım adım incelemeye başlayalım.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Tasarımı Nasıl?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, artık iyiden iyiye alıştığımız büyükçe telefonlardan bir diğeri daha oluyor. Geçen yılın flaş modeli Note 10 Plus'tan daha büyük boyutlar ve ekran ile tasarım itibariyle daha çok Galaxy S20 Ultra'ya benzeyen Note 20 Ultra, 3 farklı renk seçeneğine sahip. Elimizdeki Mistik Bronz renginin yanı sıra Mistik Siyah ve Mistik Beyaz rengiyle de bulunabilen telefon, Mistik Bronz adı verilen bakır rengiyle bir hayli güzel görünüyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ekran Büyüklüğü Ne Kadar?
Note 20 Ultra, tek elle kullanabileceğiniz bir telefon değil. 6.9 inç büyüklüğündeki dev ekranı çerçevesinde şekillenen 164 mm uzunluk, 77 mm genişlik ve 8.1 mm kalınlık ile irice bir model oluyor. Ancak daha önce yine detaylı şekilde incelediğimiz S20 Ultra'dan daha kibar göründüğünü söylemek gerek, zira nispeten biraz daha ince ve biraz daha hafif bir telefon oluyor.
Telefonun ağırlığı 208 gram. Elbette yine de elinize aldığınızda şöyle bir ağırlığını hissediyorsunuz. Özellikle uzun soluklu oyun oynadığınızda veya Netflix izlerken, bu söylediğimizi hatırlayacaksınız.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kamerası
Bronz renk ile güzel görünmesinin yanında tasarım hatları ile de Note genlerini taşıyan telefonda arkada yer alan kamera ise, S20 Ultra'dan yadigar. Arkada dev gibi, geniş bir kamera bloğu yer alıyor. Bu kameraların pek çok yeteneği var elbette; özelliklerinden de bahsedeceğiz ancak tasarım şekli ile pek hoşlandığımızı söyleyemeyeceğiz. S20 Ultra incelemesinde de benzer şeylerden bahsetmeiştik, bu geniş kamera bloğu telefonu tasarım itibariyle hantallaştırmış bir kambur görünümünde.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Titreşimi Oldukça Güçlü
Elbette öte yandan biraz da agresif bir hava katmış, bundan da hoşlananlar olacaktır. Fakat telefonu masaya koyduğunuzda, artık basit bir çıkıntıdan da ötesi, neredeyse telefona eğim katacak ölçüde olduğunu görebiliyoruz. Estetik yönünün dışında, deneyim noktasında da söyleyebileceğimiz, eğer telefonu titreşimde kullanıyorsanız, biri aradığında bu kameranın yarattığı dengesizlik yüzünden oluşan titreşimle masa üzerinde bir hayli gürültü çıkarttığını fark edeceksiniz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Gorilla Class Victus Koruması
Samsung, Note 20 Ultra ile yeni bir korumaya geçiyor. Telefonda yeni Gorilla Glass sınıfı olarak lanse edilen Gorilla Glass Victus kullanılıyor. Corning tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni standart, şu ana kadar yapılmış en sağlam malzeme. Bu korumanın sert ve pürüzlü yüzeylere 2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı olduğu söylenirken, çizilmeler için de çok sayıda test yapılmış.
Elbette bunları biz Note 20 Ultra üzerinde deneyimleyemedik. Zira telefonun fiyatı 13 bin TL olunca ve Samsung'un bize gönderdiği imzaladığımız kağıtta telefonu düşürmememiz gerektiği de yazılı olunca, artık bu konuda söylenenlere güvenmek durumunda kalıyoruz. Bizce siz de aynı şeyi yapın ve n'olur n'olmaz, telefonu düşürmemeye özen gösterin.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Suya 30 Dakika Dayanıklı
Bu arada bir diğer koruma da su noktasında. IP68 sertifikası Note 20 Ultra için de var. Böylece 1.5 metreye kadar olan tatlı suya karşı 30 dakika boyunca telefon korumalı yapıda. Özellikle salgın döneminde suya karşı dayanıklı telefonlar açıkçası büyük rahatlık oluyor. Dışarıdan geldiğinizde, hemen yıkayabiliyorsunuz.
Note 20 Ultra'yı, tasarım yönüyle Note 20'den ayıran en büyük fark, bu telefonun cam ve metal alaşımın kullandığı malzemeye sahip olması oluyor. Çünkü Note 20'de "Glasstic" adı verilen cam görünümlü plastik malzeme kullanılmış durumda. Bu da Note 20'yi Galaxy A serisi ile aynı kefeye koyuyor diyebiliriz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Parmak İzi Tutmuyor
Note 20 Ultra'da cam ve metal yüzey, mat yapıda hazırlanmış, böylece pek parmak izi de tutmaması avantajlı oluyor. Kenar çerçevelerin de alüminyum malzemeden oluştuğu telefonda, alt kenarda S Pen yuvası, USB-C portu ve hoparlör mazgalı bulunuyor. İkinci hoparlörün de ahize kısmına yerleştirildiği telefonda, kutu içeriğinde AKG destekli kulaklıklar da yer alıyor. Bu arada Note 20 Ultra'nın hem hoparlör hem kulaklıkla ses konusunda gayet tatmin edici bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 1 TB'a Kadar Depolayabiliyor
Sağ kenarda ses ve güç butonlarının yer aldığı telefonda, üst kenarda da SIM kart ve microSD kart çekmecesi bulunuyor. Note 20 Ultra, microSD kart ile 1 TB'a kadar depolama kapasitesini arttırmanıza izin veriyor. Ayrıca çift SIM kart desteği de mevcut, fakat ikinci hattınızı takmak istediğinizde, microSD kartı kullanamıyorsunuz.
Evet, sanıyoruz artık tasarımıyla Note 20 Ultra'yı tanıdık. Şimdi ekrana geçelim.
Samsung Galaxy S20 Ultra Ekran Özellikleri Neler?
Note 20 Ultra, ekranıyla da Note 20'ye kıyasla hem tasarım hem özellik bakımından büyük farklılıklar içeriyor. Farklılıklardan biri, bu telefonda kavisli bir ekran kullanılırken, Note 20'de ise tamamen düz bir ekran tercih edilmiş. Yine Galaxy Note 20 Ultra'da, ekran dediğimiz gibi 6.9 inç büyüklüğünde olurken, Note 20'de ise 6.7 inçlik bir ekran yer alıyor.
Note 20 Ultra'nın ekranı, seriden alıştığımız gibi kenarlara doğru kavisli bir yapıda. Böylece daha estetik görünürken, yan çerçeveler görüntüyü de kesmiyor, geniş bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ancak tek elle kullanmaya çalıştığınızda, başparmağınızla telefonun sol üst köşesine dokunmaya çalıştığınızda, tabii ki bu geniş ve sonsuz ekran sebebiyle zaman zaman avucunuzla ekrana kazara dokunuyorsunuz.
6.9 inç büyüklüğündeki bu ekran, bize 1440x3088 piksel çözünürlük getiriyor. 496 ppi piksel yoğunluğu, HDR10+ desteği ve 120Hz tazeleme hızıyla hazırlanan Dynamic AMOLED ekran ile beraber karşımızda gerçekten de güzel görünen bir ekran bulunuyor. Samsung'un zaten yıllardır her telefonunda gayet başarılı ekran kullanmasına alışkınız, Note 20 Ultra'da da bu gelenek bozulmuyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ekran Tazeleme Hızı
Ancak 120Hz ekran tazeleme hızından ne yazık ki tıpkı Galaxy S20 Ultra'da da olduğu gibi tam çözünürlükte faydalanamıyorsunuz. Ekranı 120Hz şeklinde görüntülemek isterseniz, çözünürlük FHD+'ta sınırlanıyor. WQHD+ çözünürlük kilidi ancak ekranı 60Hz kullanacağım derseniz açılıyor.
120Hz deneyimi ise gerçekten de keyifli. Monitörlerde de yüksek tazeleme hızlarına alıştığımız günümüzde, telefon ekranında da bunu görebilmek sevindirici oluyor. Özellikle 60Hz ve 120Hz ekranı yan yana koyduğunuzda aradaki farkı, uygulamalar arasında ve ekranlar arasındaki geçişlerdeki akıcılığı görebiliyorsunuz.
Bu arada söylememiz lazım ki, Note 20 Ultra'nın Note 20 ile olan bir diğer farkı da burada ortaya çıkıyor. Zira Note 20'de Super AMOLED ekran kullanılıyor ve bu nedenle 120Hz tazeleme hızı ne yazık ki yok.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Yüz Tanıma ve Parmak İzi Okuyucu
Son olarak Note 20 Ultra'da parmak izi okuyucunun da yine ekran altında olduğunu söyleyelim. Sensör tabii ki hızlı çalışıyor ve ilave olarak ön kamera yoluyla yüz tanımayı da çalıştırabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra S Pen Özellikleri Neler?
Samsung, bugüne kadar her tanıttığı Galaxy Note serisi ile beraber çıtayı yukarı koymayı bildi, telefonlarına her defasında yeni özellikler kazandırdı. Özellikle S Pen kalemi Galaxy Note 4'ten bu yana çok önemli değişimlere sahne olurken, genel hatlarıyla her yeni model bir öncekinden daha üstün özelliklere ev sahipliği yapıyordu. Bu defa da bu gelenek değişmedi ve S Pen'e yeni yetenekler geldi.
Galaxy Note 9 modeliyle uzaktan kontrol yeteneği kazanan S Pen, Note 10'da da aldığınız notları metne dönüştürebiliyor ve AR Doodle ile de ön kamera yoluyla fotoğraf ve videolara karalama yapma imkanı tanıyarak, özellikle çizim yeteneği olanlara farklı bir seçenek sunuyordu.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra S Pen Temassız Hareket Fonksiyonları
Note 20 serisi ile gelen özellikler arasında ise, yine S Pen'in temassız hareket fonksiyonlara yönelik gelişmeler bulunuyor. Bunlar arasında kalem tuşunu basılı tutarak geri, ana ekran, son kullanılanlar, akıllı seçim ve ekran notu gibi fonksiyonları jestler ile tetikleyebiliyorsunuz. Elbette bu hareketleri farklı uygulamalarla da değiştirebilirsiniz.
Note 20 Ultra Uzaktan Kamera Kontrolü
Elbette Note 20 Ultra'da kamerayı da S Pen ile kontrol etmeniz ve bu sayede uzaktan fotoğraflar çekmeniz mümkün. Hava hareketleriyle kameraları değiştirebilir, modlar arasında geçiş yapabilir, görüntüye yakınlaşabilir ve uzaklaşabilirsiniz.
Öte yandan Note serisi zaten yıllardır telefonu çizim işleri için olduğu kadar kalemle not almayı tercih edenler tarafından da tercih ediliyor. Note 20 Ultra'da her 2 yönden de gelişimler var. Samsung Notes uygulaması ile aldığınız notları telefon ve bilgisayar arasında çok rahat senkronize edebiliyorsunuz.
Bu arada S Pen'in hassasiyeti de arttırılmış. Gecikme süresi 9ms'ye kadar indirgenmiş durumda. Bu da S Pen'i ekran üzerinde kullanırken, sanki gerçek bir kalem ile ekrana yazıyormuşsunuz hissiyatı sağlıyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra İşletim Sistemi
Note 20 Ultra'da işletim sistemi olarak Android 10 yer alıyor. Arayüz olarak da One UI 2.5 sürümünü görüyoruz. Samsung, S serisi ile TouchWiz arayüzüyle başlayıp devam eden yazılım yolculuğunda, Samsung Experience ile bir süre devam etmiş, son olarak da son telefonlarında One UI'ı karşımıza çıkartmıştı. Kullanıcı deneyimi açısından fazlasıyla olumlu bulduğumuz bu arayüz, optimizasyon konusunda gayet başarılı olurken, aradığınız her şeyi de hızlıca bulmanıza olanak tanıyor.
Gerek görsellik anlamından sade duran, gerek geliştirilebilirlik anlamında zengin seçenekler sunan bu arayüzün detaylarından aslında farklı incelemelerimizde de çokça bahsettik.
Ancak yine hızlıca değinecek olursak, mesela üst çekmecede çok sayıda kısayola erişebildiğinizden söz ederek başlayabiliriz. Burada mavi ışık filtresinden karanlık moda, ekran video kaydediciden güvenli klasöre, ekranı başka cihazlarla paylaşacabileceğiniz Smart View'den Edge aydınlatma seçeneklerine kadar çok sayıda seçenek karşınıza çıkıyor.
Note 20 Ultra Game Launcher Uygulaması
Öte yandan oyunları bir araya toplayan, her bir oyunda geçirdiğiniz zamanı analiz eden Game Launcher uygulaması da Galaxy Note 20 Ultra'da da yerli yerinde duruyor. Bu uygulamanın da detaylarında oyunculara özel çok sayıda seçenek sunduğunu söylemek lazım.
Mesela burada yer alan Game Booster kısmından oyun performansının dengeli mi yoksa yüksek performansta mı oynanacağını belirleyebiliyor, Dolby Atmos ses desteğini aktifleştirebiliyor veya eğer güç tasarrufu yaparak daha uzun soluklu bir oyun deneyimi istiyorsanız, ekran tazeleme hızını 48 Hz olarak da ayarlayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim telefonun teknik özelliklerine ve performans notlarımıza. Galaxy Note 20 Ultra'da tanıdık bir işlemci kullanılıyor. Samsung, Galaxy S20 serisinde bir hayli tartışılan Exynos işlemcisini Galaxy Note 20 Ultra'da da kullanma kararı aldı ve yola bu şekilde çıktı.
Exynos 990 Ve Snapdragon 865 Performans Farkı
Galaxy S20 serisinde de yer alan Exynos 990 işlemcinin kullanılmasına gelen eleştirilen başında, telefonun ABD versiyonunda yer alan Snapdragon 865 ile arasında olan performans farkı geliyordu. Snapdragon 865'li versiyon daha hızlı çalışırken, öte yandan Exynos'lu işlemcili versiyonların pil ömrünün daha hızlı tükendiği ve daha fazla ısındığı da biliniyor. Son gelen bilgilere göre de Samsung, Exynos işlemciden önümüzdeki dönemde de vazgeçmeyecek ve bu şekilde yoluna devam edecek. Elbette bu Samsung'un kararı, saygı göstermek lazım tabii ki, ancak önümüzdeki günlerde bu telefonun yeni Snapragon 865+ işlemcili ABD versiyonunun nasıl bir performans farkı yarattığını yine haberlerimizde ayrıca konuşuruz.
Elimizdeki Note 20 Ultra'da dediğimiz gibi Exynos 990 işlemci var. Bu işlemci 8 çekirdekli yapıda ve bu çekirdeklerden 2'si Prime olarak 2.73 GHz frekansında çalışırken, diğer 6'sı verimlilik odaklı şekilde 2.0 GHz frekanslı olarak yer alıyor.
Depolama ve RAM
Telefon 8 GB RAM içeriyor. Hatırlarsanız S20 Ultra'da 12 GB bulunuyordu. Buına göre Note 20 Ultra'da neden 8 GB'ın tercih edildiği bir soru işareti oluyor.
Neyse ki depolama kapasitesinde bir farklılık yok; elimizdeki model 256 GB olurken, telefonun ayrıca 512 GB'lık bir versiyonu daha bulunuyor. Söylediğimiz gibi telefonun hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Ancak Note 20 modelini satın alırsanız, bu imkanın o modelde olmadığını da bilin.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Performansı Nasıl?
Şimdi gelelim Note 20 Ultra'nın performansına ilişkin notlarımıza. Note 20 Ultra, tabii ki fazlasıyla güçlü bir telefon oluyor. Ancak işlemci tercihinden ötürü muhtemelen Snapdragon 865+'lı modele göre daha düşük bir grafik gösteriyor. Elimizde o model bulunmadığı için bu konuda şimdilik bir şey söyleyemiyoruz, ancak önümüzdeki günlerde o modelin de test sonuçları ortaya çıkacaktır, onları da sizlerle yine haberlerimizde ayrıca paylaşacak, karşılaştırmalar gerçekleştireceğiz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Karşılaştırmaları
Ancak elimizde başka Snapdragon 865'li modeller var. Bunlardan daha önce incelediğimiz Xiaomi Poco F2 Pro ve OPPO Find X2 ile de kıyaslama imkanı bulduk telefonu. Bunlara bakarak diyebiliriz ki Exynos 990 işlemci, bir tık geride kalıyor.
AnTuTu Benchmark Test Sonucu
Galaxy Note 20 Ultra, yaptığımız AnTuTu Benchmark testinden 530 bin 864 puan toplayabiliyor. Bu skorla, elimizdeki diğer telefonlarla Note 20 Ultra'yı bir arada tabloya yerleştirdiğimizde, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'dan bir adım öteye geçtiğini görüyoruz. Genel performansta Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'yu da geride bırakmayı başaran Note 20 Ultra, buna karşın Snapdragon 865'li modeller olan Xiaomi Poco F2 Pro ile OPPO Find X2'nin gerisinde kalıyor.
Bu arada tabloda dikkat çeken önemli bir diğer model de Galaxy S10 Lite oluyor. Bu telefonda da Snapdragon 855 işlemci mevcut ve elimizde olduğu için yenilediğimiz AnTuTu testinde 468 bin 31 puan toplayarak amiral gemilerine güzel bir alternatif oluyor.
Şimdi gelelim saf işlemci performans sonuçlarına. Exynos 990 işlemci, prime çekirdekleriyle Snapdragon 865'e kıyasla daha yüksek performans üretebiliyor. Bunu daha önce de Galaxy S20 Ultra incelememizde görmüştük.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Geekbench Sonucu
Note 20 Ultra'da da sonuçlar pek değişmiyor. Geekbench tek çekirdek skoruyla 939 puan toplayan Note 20 Ultra, S20 Ultra ile beraber şu an için zirvede yer alıyorlar. Hemen arkalarında da yine Poco F2 Pro ve OPPO Find X2 yer alırken, S20 Plus ve Huawei P40 onları takip ediyor.
GeekBench çoklu çekirdek sonucuna geldiğimizde ise burada 2774 puan alan Note 20 Ultra, önüne Huawei P40'ı da alarak listede 4'üncü sıraya geriliyor.
Elbette bunlar temelde gerçek performansı gösteren temel değerler olsa da günlük kullanımda aradaki farkı fark etmeniz oldukça zor. Çünkü neticede arada rakamsal olarak da uçurum bulunmuyor. Zaten Note 20 Ultra, yeterince güçlü bir telefon. Tüm uygulamaları sorunsuzca çalıştıracak, sık oyun oynayanların da beklentilerini rahatlıkla karşılayacak yapıda bir model.
Samsung Xbox İş birliği
Öyle ki Samsung, Note 20 serisi ile beraber Xbox ile olan iş birliğini de açıkladı. Xbox'ın bulut tabanlı oyun hizmeti Project xCloud, 15 Eylül tarihinde yayın hayatına başlayacak. Note 20 Ultra da, Xbox Game Pass Ultimate ile beraber bu hizmetten faydalanacak ve sahiplerine, telefonları üzerinden Xbox oyunlarını bulut tabanlı şekilde oynama olanağı tanıyacak. Elbette bunu şu an deneyemiyoruz, ancak servis açıldıktan sonra ve eğer Türkiye de hemen bu ağa dahil edilirse, edindiğimiz izlenimleri sizlerle paylaşabiliriz.
Fakat Android tarafında tabii ki PUBG olsun, Aspalt 9 olsun, tüm zorlayıcı grafikli oyunları Note 20 Ultra ile rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra testlerini, karşılaştırma tablolarını ve oyun performanslarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ne Kadar Isınıyor?
Galaxy Note 20 Ultra'ın merak edilen pil performansından bahsedeceğiz, ancak önce telefon ne kadar ısınıyor diye merak edenlerin sorusunu yanıtlayalım. Telefon hissedilir ölçüde ısınıyor. Bunu Instagram'da dolaşırken de hissediyorsunuz, oyun oynarken de. Özellikle kenarlar ve arka yüzeyin orta kısmından yukarı olan bölümlerde sıcaklık 38 derecelerde geziniyor ki, bunu şu an yaz sıcaklarında daha fazla hissediyorsunuz.
Ayrıca 10 dakika süre ile 8K video kaydı yaptığımız sırada da telefonun yine 41 dereceye kadar ulaştığını gördük ki, bu pek iyiye işaret değil doğrusu. Fakat kullandığınız uygulamayı kapattıktan sonra da hızla soğudunu söylememiz lazım.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Pil Performansı Nasıl?
Pil performansına geçelim. Note 20 Ultra, 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu batarya ile kabaca yoğun kullanımlı bir günü çıkartabilen bir telefon oluyor Note 20 Ultra. Fakat biraz daha irdelediğinizde, telefonda farklı pil performansları elde edebildiğinizi görebiliyorsunuz.
Şimdi ilk 2 anlatacağımız senaryoda, telefon kutusundan çıktığında varsayılan pil ayarları üzerinden gideceğiz. Her bir testte hemen hemen aynı uygulamaları çalıştırmaya ve aynı ekran açık kalma süresinde kullanmaya gayret ettik. Elbette sizde kullanıma bağlı olarak sonuçlar yine farklılık gösterebilir.
İlk senaryoda, ekranı 120Hz olarak çalıştırdık. Sabah saat 9'da şarjdan çıkarttığımız Note 20 Ultra ile toplam 6 saat 30 dakika ekran açık kalma süresine ulaştık. Bu sürenin yaklaşık 3 saati Netflix'te film izlemeyle geçti, gün boyunca 1 saat 17 dakika kadar da WhatsApp üzerinden mesajlaşmış, 30 dakika kadar da Instagram'da dolaşmışız. Elbette yapılan telefon görüşmeleri olsun, arkada çalışan daha pek çok uygulama olsun, gün bittiğinde gece saat 00:30 sularında telefonun şarjı yüzde 11'e gerilemişti.
Bir sonraki gün uyguladığımız ikinci senaryoda ise aradaki farkı görmek açısından ekranı 60Hz'e çektik. Bu sürede de yine benzer şekilde çalıştık ve aradaki fark açıktı. Gün bittiğinde yine saat 00:30 civarında telefonun şarjı yüzde 45 seviyesindeydi.
Yani bu sonuçlara bakarak, varsayılan pil ayarlarında 120Hz ve 60Hz ekran tazeleme hızı arasında böylesi bir kullanımda, pil tüketimi farkı yüzde 34 kadar oluyor diyebiliriz.
Adaptif Güç Tasarrufu Modu
Bir sonraki gün ise farklı bir yol denedik ve telefonun pil ayarlarında yer alan, gerektiği durumlarda güç tasarrufunda bulunabilen Adaptif Güç Tasarrufu modunu aktifleştirdik, ekranı da yeniden 120Hz hıza aldık ve güne daha erken başladık.
Bu senaryoda sabah saat 07:00'de şarjdan çektiğimiz Note 20 Ultra'yı, toplam 9 saat 53 dakika ekran açık kalma süresi ile beraber geniş multimedya kullanımına maruz bıraktık. Yaklaşık 5 saatlik Netflix'te dizi izleme süresi, arkasından da 1.5 saat süreli Full HD video oynatımı ve elbette gün içinde sosyal medya kullanımları ve telefon görüşmeleri sonucunda akşam saat 23:00'de telefonun şarjı tamamen bitti. Yani bu senaryoda da yoğun kullanımla 16 saati gördü Note 20 Ultra.
Elbette senaryolar çeşitlendirilebilir, fakat Adaptif Güç Tasarrufu modunun gerçekten de işini iyi yaptığını, telefondan maksimumda faydalanabilme imkanı tanıdığını söyleyebiliriz. Bu arada bu bahsettiklerimiz yoğun kullanımlı senaryolar. Bu sonuçlar, daha az multimedya kullanımı ile beraber telefonun pil ömrünü ikinci güne de uzatabileceğinizi gösteriyor. Elbette telefonda kullanabileceğiniz Orta Düzeyde Güç Tasarrufu ve Maksimum Güç Tasarrufu gibi modlar da bulunuyor. Bunlarla açık kalma süresini çok daha fazla uzatabilirsiniz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Full HD Video Testi
Bir diğer testimiz de ise klasik Full HD video testi oluyor. 90 dakika boyunca tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi'ya bağlı olduğu senaryoda, bu süre sonunda yüzde 11'lik bir pil tüketen Note 20 Ultra, bu değerle de normal çizgide görünüyor. Karşılaştırmanız açısından son incelediğimiz diğer amirallerden Huawei P40'ın da aynı süre sonunda yüzde 10 kayıp yaşadığını da söyleyelim.
Evet, pil performansını kapsamlı şekilde anlattık. Peki, Note 20 Ultra ne kadar sürede şarj oluyor, şimdi de bunu cevaplayalım.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?
Telefonun kutusundan çıkan şarj aleti ile beraber Note 20 Ultra'yı toplam 65 dakika içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Bunun ilk 10 dakikasında yüzde 20 oranında şarj olan telefon, 30 dakika içinde yüzde 59, 50 dakika içinde de yüzde 87 oranında şarj olabiliyor. 1 saat 5 dakika sonunda da tam kapasiteye erişebiliyor. Bu sonuçla gayet hızlı ve dengeli bir şekilde şarj olduğunu söylemek gerek. Dengeli diyoruz, çünkü ekstra hızlı şarjların da uzun süreli kullanımda bataryaya zararı olduğu açık.
- 10 Dakika: Yüzde 20
- 20 Dakika: Yüzde 42
- 30 Dakika: Yüzde 59
- 40 Dakika: Yüzde 74
- 50 Dakika: Yüzde 87
- 1 Saat: Yüzde 94
- 1 Saat 5 Dakika: Yüzde 100
Samsung Galaxy Note 20 Ultra pil performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kamera Özellikleri Neler?
Evet, geldik kameralara. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın arka kamera bloğunun fazlasıyla büyük olduğu gayet açık. Son dönemde üst segment akıllı telefonlarda geniş kamera kurulumları görmeye alıştık, fakat açıkçası bu tercihin tasarım olarak telefonu bir hayli hantallaştırdığı bir gerçek. Samsung da Galaxy S20 Ultra ile katıldığı bu kervana, Note 20 Ultra ile devam etme yolunu seçmiş. Peki, bu dev kamera, gerçekten de büyük olduğu kadar etkili çekim yapıyor mu ve öte yandan bu kadar büyük kameralara gerçekten gerek var mı?
Ana Kamera Özellikleri
3'lü kamera diziliminin yer aldığı Note 20 Ultra'da, ana kamera S20 Ultra ile aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Buna lazer otofokus ilave eden Samsung, böylece S20 serisi ile yaşanan odaklama sorunlarını gidermeyi amaçlamış. 108 MP çözünürlüklü ana kamera, f/1.8 diyaframa ve 26mm'lik odak uzunluğuna sahip OIS ve faz algılamalı otofokus ile de desteklenerek burada yer alıyor.
İkinci Kamera Özellikleri
Telefonda ikinci kamera 12 MP'lik periscope telefoto kamera oluyor. Faz algılamalı ve OIS destekli bu kamera 5x optik, 50x hibrit zum yapabiliyor. Evet, S20 Ultra ile 100x yakınlaştırma yapabiliyorken, Note 20 Ultra ile 50x'e kadar zum olanağı mevcut durumda.
Üçüncü Kamera Özellikleri
Üçüncü kamera da yine 12 MP şeklinde. 120 derecelik olan bu kamerayı ultra geniş açılı fotoğraflar çekmekte kullanıyorsunuz.
Telefonda derinlik kamerası ise yok. Hatırlarsanız S20 Ultra'da ToF 3D sensör kullanılıyordu, fakat Samsung, Note 20 Ultra'da bunu tercih etmemiş.
Ön Kamera Özellikleri
Ön kameraya geldiğimizde ise, burada Note 10 Plus'tan sonra pek değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Burada 10 MP'lik selfie kamerası yer alırken, bu kamera yine f/2.2 diyaframlı geniş açılı lensten oluşuyor. Dual Pixel faz algılamalı otofokus içeren bu kameraya selefine kıyasla gelen tek yetenek ise, pratikte 4K'da 60 kare video kayıt yeteneği. Note 10 Plus'ta ise 4K'da 30 kare video kaydı yapılabiliyordu.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kamera Performansı Nasıl?
Evet, kameraları tanıdık. Peki, bu kameralar nasıl çekimler yapıyor? Şimdi telefonun kamera performansından bahsedelim.
Note 20 Ultra'nın kameralarının performansı gayet iyi durumda. Fakat açık konuşmak gerekirse, fotoğraf konusunda 108 MP'lik lens sahibi rakiplerine çok büyük farklar getirmediği gibi, Galaxy S20 Plus'a göre de büyük değişim yok. O nedenle bu denli büyük bir kamera bloğuna pek de gerek olmadığını düşünüyoruz. Eğer istek, büyük kamera bloğuyla dikkat çeken tasarım tercihiyse, ona söyleyecek bir şeyimiz yok doğrusu.
Note 20 Ultra ile 108 MP'lik fotoğraflar çekebilmeniz için bu ayarı açmanız gerekiyor. Kamera arayüzünde üst kısımdan 108 MP'i seçtiğinizde, zum seçenekleriniz ortadan kalkıyor. Ancak çektiğiniz manzara fotoğraflarında detaylar bir hayli zenginleşiyor. Gerçekten de güzel manzara fotoğrafları çekebiliyorsunuz.
Kamera Çekimlerinde Kalite Yüksek
Normal modda yapacağınız çekimlerde ise 12 MP şeklinde yararlanabildiğiniz kamera, yine güzel sonuçlar ortaya koyuyor. Renk doygunluğu ve canlılığı konusunda gayet tatmin edici bulduğumuz yaptığımız çekimlerde, mavi ve yeşili de bir araya getirirseniz eğer, sonuçları seveceksiniz.
Zum Seçenekleri
Arayüzde alışıldığı gibi zum seçeneklerini yönetebiliyorsunuz. 0.5x ile geniş kameraya geçiş yapabiliyor ve sonrasında yavaş yavaş yakınlaştırma seçeneklerini ister manüel ister hazır programlar ile kullanabiliyorsunuz. 0.5x, 1x, 5x şeklinde ekrana yerleştirilen bu modların yanında ara seçenekler 2x ve 4x zum olarak da yer alıyor. Sonrasında ise 10x, 20x ve 50x'e kadar yolunuz var.
5x optik zum yapabilen telefonla, 50x'e kadar adım adım yaklaşabiliyorsunuz. Kat edilen yolun bir hayli etkileyici olduğu muhakkak, ancak yine de 50x zum altında yapacağınız çekimlerde net sonuçlar yakalamanız zor. Biz, Kız Kulesi çekiminde telefonu elde tuttuk, ancak tripod kullanarak, bir nebze de olsa görüntünün iyileştirilebileceğini düşünüyoruz.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Canlı Odak Modu
Note 20 Ultra'da da tabii ki Canlı Odak modu yer alıyor. Bu modu kullanarak güzel portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Telefonun kenar kesimlerini de iyi yaptığını gördük. Özellikle saç detaylarında, arka planla birleşen bulanıklıkların önüne geçiliyor. Ayrıca Canlı Odak modunda yapacağınız çekimlerde arka plan efektini değiştirerek güzel örnekler elde edebilirsiniz.
Note 20 Ultra Görsel Zeka ve Çekim Önerileri
Bu arada telefonda elbette yapay zeka desteği var. Görsel Zeka olarak karşımıza çıkıyor. Kamera ayarlarında varsayılan olarak açık olan bu mod, çekimlerinizi sahne için otomatik olarak optimize edebiliyor. Öte yandan yine ayarlarda Çekim Önerileri adında bir seçenek de var. Bunu açarak fotoğraf çekerken telefonun sizi yönlendirmesi için ekran kılavuzları edinebiliyorsunuz ki bu oldukça kullanışlı.
Ancak Note 20 Ultra, mobil fotoğrafçılık için pek doğru bir tercih olmayacaktır. Çünkü telefon, objeye çok yakınlaştığınızda odaklamıyor. Bunun için bir yapay zeka ile yönlendirmede bulunulmuş. Yakın plan fotoğraf çekeceğiniz zamanlarda arayüzde 2x ibaresi beliriyor, yani telefon sizden objeye fiziksel olarak yakınlaşmanız yerine 2x zum yapmanızı istiyor. Bu durumda güzel kareler yakalayabiliyorsunuz, fakat yine de bir makro çekim makinesi değil Note 20 Ultra.
Düşük Işık Performansı
Telefonun düşük ışık performansı ise gayet güzel. Pozlama ile gün batımlarında güzel kareler yakalayabiliyorsunuz. Görsel Zeka otomatik olarak Gece modunda çekim yapabiliyor, dilerseniz ayrıca da bu modu aktifleştirebiliyorsunuz.
Telefonun zifiri karanlıktaki çekim performansını da elbette deneyimledik. Tamamen karanlık bir senaryoda çekim yaptığınızda, daha uzun pozlayabilen Note 20 Ultra, bu süre sonunda ise görüntüyü ortaya çıkartabiliyor. Sonuç etkileyici elbette, ancak yine de bu senaryoda daha önce incelediğimiz Huawei P40 Pro'nun gece çekim performansının daha iyi seviyede olduğunu söylemek gerekiyor.
Gece Çekimlerinde Zum Yapılabiliyor
Bu arada gece çekimlerinde de zum yapabiliyorsunuz. Ancak bu kez 50x'e kadar değil, S20 Ultra'da da olduğu gibi 10x'e kadar yakınlaştırma olanağınız var.
Telefonun ön kamerası ise gece çekimlerinde çok etkili değil doğrusu. Güneş batmaya yüz tutmuşken çevre ışıklarından da yararlanarak nispeten daha net fotoğraflar çekebiliyorken, ışık şartları kötüleştikçe bulanıklıklar ve grenler kendini iyiden iyiye belli edebiliyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Selfie Çekimleri
Gün içinde yapacağınız selfie fotoğraflar ise gayet iyi seviyede elbette. Net, canlı ve detaylı selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz.
Selfie çekimleriyle ilgili bir özellikten daha bahsedelim. Aslında daha önce S20 Plus'ta da karşılaştığımız bir özellik bu. Telefonda Akıllı Selfie Açısı olarak yer alıyor. Ön kamerayla çekim yapacağınız zaman eğer karede 2 kişiden daha fazla kişi varsa, otomatik olarak geniş açılı selfie fotoğraf moduna geçiş yapıyor ön kamera. Güzel bir özellik. Bunu kamera ayarlarından açabiliyor veya kapatabiliyorsunuz.
Note 20 Ultra 8K Video Kaydı
Video noktasında ise Note 20 Ultra'da da elbette 8K furyası sürüyor. S20 serisi ile beraber 8K video kaydı yapmaya başlayan Samsung, Note 20 Ultra'da da bu özelliği sunuyor. 8K çözülürlükte 24 kare video kaydı yapabilen Note 20 Ultra, ayrıca 4K / 60 kare ve Full HD / 60 kare video kaydı seçeneklerini de sunuyor. 8K'da yaptığımız çekimlerde elbette telefonun güzel detaylar elde ettiğini gördük. Keskinlik ve detay seviyesi bir hayli yüksekken, ışık şartları da bu çözünürlük için önem taşıyor. Gece koşullarında 8K performansında ister istemez düşüş yaşanıyor.
Telefonda ayrıca Full HD çekimlerinde ise Super Steady, yani dengeli, sallantısız video çekim özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Öte yandan ağır çekim ve hızlandırılmış çekim modları da seçenekler arasında mevcut.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, uzun bir inceleme oldu ancak hakkı da buydu. Sanıyoruz Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile ilgili merak edilen pek çok soruyu cevapladık. Eğer hala kafanızı kurcalayanlar varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile iyi bir amirale imza atmış, fakat bahsettiğimiz eksikleri de var. Ayrıca önemli değişikliklerin ve heyecanlandırıcı yeniliklerin olduğu bir model olmadığı açık. Aslında bu sadece Samsung'a özel değil, son dönemde akıllı telefon dünyasında kilometre taşı diyebileceğimiz önemli özellikleri göremiyoruz, fakat öte yandan fiyatlar katlanarak artmaya devam ediyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Türkiye Fiyatı
Note 20 Ultra da ucuz bir telefon değil tabii ki. Galaxy Note 20 Ultra'nın fiyatı 12999 TL. Bu anlamda trendi takip edenlerin ilgi alanına girebilir, fakat Galaxy S20 serisi modellerinden birine sahip olanların ve hatta Note 10 Plus gibi hala iyi bir amirali bulunanların pek bir şey kaçıracağını söyleyemiyoruz.
CHIP Online Notu: %87
+ Kaliteli tasarım
+ Dinamik 6.9 inç 120Hz ekran
+ Güçlü performans
+ Adaptif güç modu ve pil ömrü
+ Dengeli ve hızlı şarj
+ Gorilla Glass Victus
+ Kamera yetenekleri
+ Ses performansı
+ S Pen ve uzaktan kontrol yetenekleri
+ Suya dayanıklı gövde
- Pahalı
- Dev kamera çıkıntısı
- Isınıyor
- 120Hz ekran yalnızca FHD'de kullanılabiliyor
- Ön kamera gece çekim
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Alternatifleri Neler?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra'ya alternatif olarak Galaxy S20 Plus, Galaxy Note 10 Plus, Huawei P40 Pro, Xiaomi Poco F2 Pro gibi modeller de değerlendirilebilir.
Kimler Samsung Galaxy Note 20 Ultra Satın Almalı?
Üst seviye yeni premium akıllı telefonları takip edenler Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı tercih edebilirler.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Exynos 990
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.73 GHz & 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 6.9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440×3088 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G77 MP11
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 108 MP & 12 MP & 12 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 77 x 164 x 8.1 mm
- Ağırlık: 208 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın