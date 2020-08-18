Dev Note 20 Ultra İncelemesi: Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hakkında Her Şey

12.999 TL fiyatlı efsane telefon mu? Yeni tanıtılan en pahalı amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı tüm detaylarıyla inceledik, hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık, Note 20 Ultra performansından kameralarına kadar deneyimledik, Note 20, Note 10 Plus, OPPO Find X2, POCO F2 Pro, Huawei P40 Pro ve daha fazlasıyla karşılaştırdık! İşte dev gibi Note 20 Ultra için dev gibi dosya konusu niteliğinde Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi!