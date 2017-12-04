BlackBerry Nokia'ya Ceza Ödeyecek!
BlackBerry ve Nokia anlaşmazlığında çıkan karar, Kanadalı cep devini sinirlendirmiş gibi görünüyor...
BlackBerry, Nokia'ya 137 milyon dolar ödeyeceği kararını kabul etti. Nokia, akıllı telefon üreticisinin patent lisansı sözleşmeleri için ödeme yapmadığını söylemiş ve bu problemi ICC'ye taşımıştı. BlackBerry, ICC (International Chamber of Commerce - Uluslararası Ticaret Birliği) tarafından alınan kararı kabul etmiş olsa da, Nokia'ya karşı ABD ve Almanya mahkemelerinde iki patent ihlali davası açacağını tekrar doğruladı.
BlackBerry tarafından yapılan açıklamada bu kararı doğru bulmadıkları ancak yine de kabul ettikleri söylenirken, kararın BlackBerry'nin patent ihlali davasında hiçbir değişiklik oluşturmadığını belirtiliyor.
Her iki firma da markalarını tekrar tüketicilere kabul ettirmeye çalıştıkları bir dönemde bulunuyor. BlackBerry bu yıla temel olarak yüzde sıfırlık bir piyasa payı ile başlamış olsa da, adını giderek daha fazla ürüne lisanslıyor. Benzer bir şekilde Finlandiyalı firma HMD de Nokia adını taşıyan Android telefonlar sunmaya başlamış durumda. Ayrıca Nokia, birkaç ay önce, "akıllı olmayan" nostaljik 3310 cep telefonunu daha ince bir tasarım ile tekrar piyasaya sürmüştü...
Levent Öztürk
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