BlackBerry Yine Bir Güvenlik Kriziyle Gündeme Geldi

BlackBerry, her ne kadar akıllı telefon tarafında eski günlerindeki kadar aktif olmasa da, şimdilerde yazılım tarafına odaklanmış durumda. Şirketin QNX adı verilen ve araç içi bilgi sistemleri ile medikal cihazlarda kullanılan platformu, önemli bir güvenlik açığı verdi.
Aslında bu açık ilk kez ortaya çıkmıyor. Yaklaşık 2 ay kadar önce Microsoft tarafından ortaya çıkartılan bu güvenlik açığı, o günden bu yana BlackBerry tarafından kabul edimiyordu. Ancak araya giren ABD Siber Güvenlik Birimi, şirketin ikna olmasına sebep oldu.
BlackBerry'nin QNX platformu, BadAlloc adı verilen bir güvenlik açığına maruz kalmış durumda. BlackBerry'ye göre şu an için bu açıktan etkilenen kimse yok, fakat açığın olduğunu kabul ettikten sonra bunu yamayacaklarını dile getirmişler. Anlaşılan şirket akıllı telefon sektöründen sonra, yazılım tarafında da adını gelecekte krizlerle anılan bir marka haline getirmekte kararlı.
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