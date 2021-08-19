OPPO Enco Buds Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO, yüksek kalitede ve kristal netliğinde ses performansı sunan en yeni gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Buds'ı tanıttı. Sadece kullanımı kolay olan bir kulaklıkla yetinmeyip daha farklı bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız, Oyun Modu işlevini kullanan profesyonel bir oyuncuysanız ya da OPPO'nun liderlik ettiği yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisini ve uzun pil ömrünü önemsiyorsanız, OPPO Enco Buds tüm bu taleplere yanıt veriyor.
Kristal netliğinde dengeli ses
Gerçek kablosuz kulaklıklar, kablosuz müzik dinlemenin ve oyun oynamanın keyfini çıkarmanızı sağlıyor. OPPO'nun en yeni kablosuz kulaklığı OPPO Enco Buds, şarj kutusunu açtığınızda telefonunuzla hızlı bağlantı kurulmasını destekliyor. OPPO Enco Buds, çift kulakta düşük gecikmeli Bluetooth iletimini destekleyen, hızlı ve kesintisiz bağlantılar sağlamak için parazit oluşumu ve bağlantı kesilmesi sorunlarını çözen Bluetooth 5.2 yonga setini kullanıyor. Böylelikle gecikmesiz sesin keyfini rahatça çıkarabiliyorsunuz.
OPPO Enco Buds kablosuz kulaklık modeli, oyuncuların da bir numaralı tercihi olarak dikkat çekiyor. Oyunlardaki gecikmeyi etkili bir şekilde azaltabilen ve görsel-işitsel senkronizasyonu iyileştirebilen süper düşük 80 ms[1] gecikmeli Oyun Modu'nu etkinleştirmek için kulaklıklara üç kez dokunmak yeterli. En iyi performansı alabilmek için kulaklıkların güvenli ve rahat bir şekilde kulaklara oturması gerekiyor. OPPO Enco Buds, farklı kulak boyutları için ergonomik olarak tasarlanmış 3 farklı kulaklık ucuyla geliyor.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma
OPPO Enco Buds, derin baslar veren 8 mm dinamik sürücünün yanı sıra daha net ayrıntılar ve daha yüksek ses kalitesi sunan AAC ses kodlama standardını kullanıyor. Sesleri kristal netliğinde duyabilmenizi sağlamak için OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.
Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
Beyaz renge sahip gerçek kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Buds'ın Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 369 TL.
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