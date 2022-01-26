Ve Büyük Müjde Resmen Açıklandı: Crysis 4 Geliyor!

Crytek, bir döneme damga vuran FPS serisi Crysis'in yeni oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu resmi olarak açıkladı. Şirket bugün YouTube'da Crysis 4 için resmi duyuru fragmanını yayınladı. "Yolculuğa katılma ve kahraman olma zamanı" cümlsine yer verilen fragmanda nanoparçacıkların ve yıkılan binaların bazı belirsiz görüntülerini görüyoruz. Kalıntılar arasında yerde yatan Nanosuit miğferi de dikkat çekiyor.
Şimdilik Crysis 4 hakkında çok az şey biliniyor, serinin alameti farikası olan size olağanüstü savaş yetenekleri kazandıran Nanosuit'in geri döneceğinin teyidi dışında... Crytek CEO'su Avni Yerli, "oyun şu anda geliştirmenin ilk aşamalarında, bu yüzden detayları öğrenmeniz biraz zaman alacak" diyor.
Stüdyo, "yeni oyunun tüm beklentilerimizi karşılamasını" sağlamak için projenin gelişimi ilerledikçe topluluğu dinlemeyi amaçlıyor. Zira Crysis pek çok insan için inanılmaz derecede önemli bir oyun ve ekibin geri dönüşleri dinlemek istemesi oldukça iyi adım olacaktır.
Crysis serisi 2007'de başladı ve üç oyun ile hep gündemde oldu. Üçleme ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X"S, PC ve Nintendo Switch'te Remaster sürümü ile boy göstermişti. Crysis 4'ün ne zaman yayınlanacağı, doğal olarak henüz belli değil. Umarız çok fazla beklememize gerek kalmaz...
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