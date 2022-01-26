Ve Büyük Müjde Resmen Açıklandı: Crysis 4 Geliyor!

Bir süredir söylentileri dolaşan Crysis 4 artık geçek! Crytek CEO'su Avni Yerli, Crysis 4 için çalışmaların başladığını resmi olarak duyurdu. Üstelik Crysis 4 için bir de kısa video yayınlandı...