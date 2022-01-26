Ve Büyük Müjde Resmen Açıklandı: Crysis 4 Geliyor!

Bir süredir söylentileri dolaşan Crysis 4 artık geçek! Crytek CEO'su Avni Yerli, Crysis 4 için çalışmaların başladığını resmi olarak duyurdu. Üstelik Crysis 4 için bir de kısa video yayınlandı...

Ve Büyük Müjde Resmen Açıklandı: Crysis 4 Geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Dünya Üzerinde Yaşanacak Altıncı Yok Oluş, Şimdiden Başlamış Olabilir!
Star Wars Hayranlarına Müjde: 3 Yeni Star Wars Oyunu Daha Geliyor!
BMW, Final V12 Serisi ile Son V12 Motorlu Araçlarını Üretiyor!
Logitech G'den Yarıyıl Tatiline Özel İndirimler
Dünyanın En Değerli Markaları: Türkiye'den Bir Marka Var mı?

 

 