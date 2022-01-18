Büyük Sürpriz: Microsoft, Activision Blizzard'ı Satın Aldığını Açıkladı!

Oyun dünyasının dev ismi Activision Blizzard için son aylar pek de iyi geçmedi. İşyerinde suistimal iddiaları, kadın düşmanı kültür ve daha fazlası nedeniyle son zamanlarda pek çok sorun yaşandı. Yayıncıya karşı birden fazla dava açıldı ve Temmuz 2021'den bu yana yaklaşık 40 çalışan şirketten ayrıldı. CEO Bobby Kotick ise, tüm bu tartışmaların merkezinde yer alan isim oldu.
Bugünse büyük bir sürpriz yaşandı; Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Gerekli onay gelene ve satın alma işlemi tamamlanana kadar hem Microsoft hem de Activision ayrı ayrı çalışmaya devam edecek. Ancak anlaşma yapıldıktan sonra Activision doğrudan Microsoft'a bağlanacak ve Phil Spencer'a emanet edilecek. Microsoft, Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Diablo ve Warcraft dahil olmak üzere Activision'ın tüm önemli markalarının sahibi haline gelecek.
Xbox şefi Phil Spencer, işlem hakkında şunları söyledi: "Her yerde oyuncular Activision Blizzard oyunlarını sever. Birlikte insanların istedikleri oyunları, neredeyse istedikleri her yerde oynayabilecekleri bir gelecek inşa edeceğiz."
Activision CEO'su Bobby Kotick ise, satın alma ile ilgili açıklamasında "30 yılı aşkın süredir inanılmaz yetenekli ekiplerimiz en başarılı oyunlardan bazılarını geliştirdi. Activision Blizzard'ın birinci sınıf yeteneklerinin Microsoft'un teknolojisi, dağıtımı ve iddialı vizyonu ile birleşimi, giderek daha rekabetçi bir sektörde başarımızın devam etmesini sağlamaya yardımcı olacaktır" dedi.
Satın alma işlemi her iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanmış olsa da, anlaşmanın niteliği, değeri ve potansiyel anti-tekel endişeleri hemen gerçekleşmesini engelliyor. İşlemin şimdi düzenleyici ve hissedar onayından geçmesi gerekiyor. Bununsa en erken 2023 mali yılının sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.
Eğer onay konusunda bir sorun yaşanmaza, işlemin oyun ortamını nasıl değiştireceğini görmek ilginç olacak. Özellikle de oyunların Xbox ve PC'ye özel olup olmayacağı, başka bir deyişle PlayStation cephesini nelerin beklediği merak konusu. Microsoft, "Activision Blizzard oyunlarının çeşitli platformlarda oynandığını ve bu toplulukları ileriye taşımayı desteklemeye devam etmeyi planlıyoruz" şeklindeki açıklamasından başka bir bilgiye sahip değiliz. Ama Call of Duty gibi markaların PlayStation'ı dışarıda bırakması, pek çok şeyin değişmesi anlamına gelecektir.
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