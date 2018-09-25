BlueStacks ile MSI, Android'i PC'ye Getiriyor!

İki firmanın işbirliği sayesinde bu oyuncu PC'leri, entegre Android oyunu desteği ile gelecek!

BlueStacks ile MSI, Android'i PC'ye Getiriyor!

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