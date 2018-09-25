BlueStacks ile MSI, Android'i PC'ye Getiriyor!
İki firmanın işbirliği sayesinde bu oyuncu PC'leri, entegre Android oyunu desteği ile gelecek!
Kullanıcılarına Android oyun deneyimi kişisel bilgisayarlarında yaşatan BlueStacks App Player'ın yapımcısı BlueStacks ile MSI işbirliği kararı aldı.
İki firma, bundan sonra MSI oyuncu bilgisayarlarında Android oyun deneyimini entegre olarak sunacak. MSI ürün yönetimi müdürü Clark Peng, işbirliği açıklamasında "PC oyun pazarı, s-sporlar, oyun yayıncılığı ve PUBG ile Fortnite gibi çoklu oyuncu kategorisine yön veren oyunlar sayesinde büyüdü. Bugün çoğu PC üreticisinin dizüstü ve masaüstü oyun bilgisayarları bu pazar payının ve büyümenin temsilcisi." sözlerine yer verdi.
"BlueStacks'ı bilgisayarlarımıza entegre ederek mobil oyun cihazı anlayışına yeni bir kategori getirmeyi planlıyoruz ve bu da potansiyel pazarımızı önemli ölçüde büyütecek bir hamle. Son beş yıldır PC'lerin mobil cihazlara kaybettiğini gördük ve oyun endüstrisindeki bu trendi tersine çevireceğiz."
Bu işbirliği BlueStacks 4'ün çıkışından kısa bir süre sonra gerçekleşmesi ile de dikkat çekiyor. BlueStacks 4, önceki sürüme göre daha kullanışlı bir arayüz, aynı anda aynı oyunun birden fazla kopyasını oynatabilme özelliği, daha iyi klavye desteği, performans artışı gibi özellikleri Android Nougat tabanlı bir yazılım deneyimi ile kişisel bilgisayarlarda sunuyor.
BlueStacks 4, kişisel bilgisayarların mobil cihazlara görece üstün işlem gücü sayesinde mobil cihazlar için optimize edilen oyunları çok daha hızlı çalıştırabiliyor. Örneğin bir test sisteminde BlueStacks 4, Galaxy S9'dan altı kat daha fazla performans göstermişti. Bunun yanında kişisel bilgisayarlarda bulunan klavye, fare ve oyun kontrolcüsü desteklerini de Android oyunlarda kullanmak mümkün.
BlueStacks'ın baş teknoloji editörü Surman Saraf, açıklamasında "BlueStacks 4, platform mimarisine büyük yenilikler getiriyor. Android Runtime ile Windows sistemi arasında derin entegrasyon sunan platform, performans artışında katlanmaları beraberinde getirdi. Ayrıca oyun geliştiricileri ile beraber çalışarak oyunlarda klavye ve fare kullanımını da daha akıcı bir hale getirdik."
BlueStacks 4, MacOS ve Windows için kullanıma açık. BlueStacks'ın web sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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