Bluetooth 5.1 İnsanları "Yönlendirecek"
Bluetooth 5.1 kablosuz erişim teknolojisi, konum saptama konusunda önemli bir adım atacak.
- Ercan Uğurlu
Uzun zamandır kullanılan Bluetooth 4.2'den sonra gelen Bluetooth 5, pek çok yeniliği de beraberinde getirmişti. Bunlar arasında neler olduğunu, Bluetooth 5'in tüm özelliklerini sizlere daha önce bir başka haberimizde aktarmıştık hatırlarsanız. Peki, yakında gelecek olan yeni sürüm Bluetooth 5.1'de neler olacak?
Yakın zaman içinde tüm özelliklerinin açıklanması beklenen Bluetooth 5.1, özellikle konum konusunda daha yetenekli olacak. Bluetooth SIG tarafından açıklanan yeni özelliklerin en ilgi çekicisi de buydu. Konum bulma konusunda daha yetenekli olacak olan Bluetooth 5.1, bu sayede GPS'e alternatif olarak kullanılabileceği söyleniyor.
GPS konum hizmetlerinin doğruluğunu arttırmak için Wi-Fi gibi teknolojilerden yararlanıyorduk. Bluetooth da bunlardan biriydi kuşkusuz, ancak Bluetooth 5.1 ile özellikle iç mekan navigasyonlarında daha işlevsel bir hizmet sağlayacak gibi görünüyor. Mesela, bir yere bıraktığınız veya kaybettiğiniz eşyaları takip etmek, ziyaretçileri müzedeki belirli bir parçaya yönlendirmek ve daha pek çok alanda Bluetooth 5.1'in konum bulma özelliğinden faydalanılabilir. Zira Buletooth SIG, teknolojinin konum servisleri için santimetre düzeyinde hassasiyet sunabileceğini söylüyor.
Buna ek olarak Bluetooth 5.1 ile ilgili dhaa pek çok ince geliştirme var. Eğer daha fazlasıyla ilgileniyorsanız, buradan ilgili dokümanı indirerek inceleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın