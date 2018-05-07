Bluetooth'lu, Gizemli Bir Chromecast Sızdı
Keskin gözlü bir Google kullanıcısı, Chromecast'in bir sonraki sürümünü muhtemelen ortaya çıkardı!
Yeni bir keşfe göre Google, yenilenmiş bir Chromecast üzerinde çalışıyor olabilir. Amerika'nın Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) kaydedildiği fark edilen Chromecast cihazının Bluetooth destekli olması dikkat çekti.
Bluetooth destekli cihazınızdan Chromecast'e yayın yapma hayalleri kurmaya başlamadan söyleyelim - henüz bu cihaz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Google'ın Bluetooth desteğiyle tam olarak neyi planladığı belli değil ve henüz resmi bir duyuru da yok. Belli olan, bu cihazın yeni bir Chromecast olduğu ve mevcut Chromecast'lerin Bluetooth desteğine kavuşmayacağı. Bu yüzden Google, yakında yeni bir Chromecast tanıtabilir.
Google, Chromecast'e Bluetooth klavye ve gamepad desteği ekliyor da olabilir. Ancak şimdilik tüm tahminlerimiz, birer iddia olmaktan ileri gitmiyor. Yine de cihazın FCC'den geçiyor olması, tanıtıma çok yaklaştığının bir işareti.
Google'ın yıllık geliştirici etkinliği Google I/O 2018 yarın başlıyor ve Bluetooth Chromecast hakkındaki detayları bu etkinlikte öğrenmemiz mümkün olabilir. Chromecast almayı düşünüyorsanız, birkaç gün bekleyip neler çıkacağını görmekte fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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