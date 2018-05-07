30 gün kaldı

Bluetooth'lu, Gizemli Bir Chromecast Sızdı

Keskin gözlü bir Google kullanıcısı, Chromecast'in bir sonraki sürümünü muhtemelen ortaya çıkardı!

Bluetooth'lu, Gizemli Bir Chromecast Yolda

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

30 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İlk Çeyrekte En Çok Satan Akıllı Telefon!
WhatsApp'ı Kilitleyen Özel Mesaj!
Waymo'nun Otonom Arabası Kaza Yaptı!
Focus Assist Oyuncular için Yenileniyor
happn'den Facebook Açıklaması Geldi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir