BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

BluTV'nin başrolünde Çağatay Ulusoy'un yeri aldığı yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu.

BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

BluTV bir süre önce yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi Yeşilçam'ı tanıtmıştı. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Yeşilçam dizisinin ne zaman izleyici ile buluşacağı belli oldu.

BluTV'nin paylaştığı yeni videoya göre dizi Nisan ayında izleyici ile buluşuyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Peki, Yeşilçam dizisinin konusu ne? Yeşilçam dizisinde 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatılıyor. Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği ilk tanıtım, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürüyor. Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek.

Dizide Çağatay Ulusoy'a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'yu canlandıracak.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi isimler buluşuyor.

Yapımını Eastern Sunrise'ın, yapımcılığını Sibel Tuna'nın üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı' dizisinin yönetmen koltuğunda 'Babam ve Oğlum', 'Issız Adam', 'Unutursam Fısılda' gibi pek çok önemli filmde imzası bulunan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor. 

YEŞİLÇAM DİZİSİ FRAGMANI 

Yeşilçam | Nisan'da Sadece BluTV'deYeşilçam | Nisan'da Sadece BluTV'de
Akşamınıza hoş bir seda bırakmaya geldik. #Yeşilçam, Nisan'da sadece BluTV’de.??

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