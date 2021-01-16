GAİN'in komedi dizisi 'Özelden Yürüyenler' başladı! İşte konusu, oyuncuları

Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu GAİN içeriklerini yayınlamaya devam ediyor. Yeni komedi dizisi 'Özelden Yürüyenler'in ilk bölümü izleyici karşısına çıktı. İşte Özelden Yürüyenler konusu, oyuncuları ve tüm detaylar...