GAİN'in komedi dizisi 'Özelden Yürüyenler' başladı! İşte konusu, oyuncuları

Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasına Gain Medya da girdi. Gain TV, 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Kişiye özel yayın akışı sunan platformda yeni içerikler eklemeye devam ediyor.
GAİN'in daha önce hiç deneyimlemediğiniz tarzda yepyeni komedi dizisi 'Özelden Yürüyenler'in ilk bölümü izleyici karşısına çıktı. Yeni nesil dizinin üçüncü bölümü Cumartesi günü yayında olacak.
ÖZELDEN YÜRÜYENLER KONUSU NEDİR?
Anlık mesajlar, güzel dostluklar ve gerçek aşkların anlatıldığı 'Özelden Yürüyenler' mesaj gruplarındaki eğlenceli sohbetlere kadın ve erkekler açısından farklı perspektifler sunmasının yanında beyaz yaka dünyasındaki klişelere değinmeyi de ihmal etmiyor.
Cem'in çalıştığı reklam ajansında yeni işe başlayan Sinem'i görüp etkilenmesinin üzerine, arkadaş mesajlaşma grubu 'araya kaçanlar'a durumu anlatmasıyla başlayan dizide bir diğer taraftan Sinem'in kendi yakın arkadaşlarından oluşan mesaj grubu 'Yaralı Müzesi''nde konuşulanlar izleyiciye sunuluyor.
ÖZELDEN YÜRÜYENLER OYUNCULARI
Dizinin senaryosunu Özgür Uysal, Burak Altındağ, Nursena Yılmaz, Kemalcan Ekin ve Yiğit Kalkavan kaleme alırken, oyuncu kadrosundaysa Nursena Yılmaz, Yiğit Kalkavan, Zeynep Parla, Diren Can Demir, Buse Karadeniz, Özgür Uysal, Hilal Şefkatli, Ersel Sibil yer alıyor.
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