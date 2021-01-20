Netflix'ten Winx Efsanesi: Kader dizisi geliyor! İşte fragmanı, konusu

Netflix'in yeni fantastik dizisi "Winx Efsanesi: Kader"in resmi fragmanını yayınlandı. 22 Ocak Cuma günü tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de olacak. İşte Winx Efsanesi: Kader dizisinin fragmanı, konusu...

Netflix'ten Winx Efsanesi: Kader dizisi geliyor! İşte fragmanı, konusu

İtalyan çizgi dizi "Winx Club"ın bir versiyonu olan Winx Efsanesi: Kader Netflix'e geliyor. 6 bölümden oluşacak olan dizi için yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. Yönetmen koltuğunda Brian Young ve Iginio Straffi'nin oturduğu Winx Efsanesi: Kader dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

WİNX EFSANESİ: KADER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"Odaklan, öğren ve geliş. Dönüşüm bekliyor" sloganıyla izleyici beğenisine sunulacak olan dizinin, 22 Ocak Cuma günü tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

WİNX EFSANESİ: KADER KONUSU

'Winx Club' çizgi filminden uyarlanan 'Winx Efsanesi: Kader' dizisi 'Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğu etrafında gelişiyor. Periler; burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmek zorunda kalıyor.

WİNX EFSANESİ: KADER OYUNCULARI

Dizide, Bloom rolünde Abigail Cowen, Stella rolünde Hannah van der Westhuysen, Aisha rolünde Precious Mustapha, Terra rolünde Eliot Salt, Musa rolünde Elisha Applebaum ve Beatrix rolünde Sadie Soverall rol alıyor.

İŞTE WİNX EFSANESİ: KADER FRAGMANI

Winx Efsanesi: Kader | Resmi Fragman | NetflixWinx Efsanesi: Kader | Resmi Fragman | Netflix
"Winx Efsanesi: Kader", Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken sihirli güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Winx Efsanesi: Kader | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial Büyüleyici güçlerini kontrol etmeye kararlı bir grup genç, Alfea adlı sihirli bir yatılı okulda rekabet, aşk ve doğaüstü çalışmalarla başa çıkmaya çalışır.

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