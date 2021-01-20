Netflix'ten Winx Efsanesi: Kader dizisi geliyor! İşte fragmanı, konusu

İtalyan çizgi dizi "Winx Club"ın bir versiyonu olan Winx Efsanesi: Kader Netflix'e geliyor. 6 bölümden oluşacak olan dizi için yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. Yönetmen koltuğunda Brian Young ve Iginio Straffi'nin oturduğu Winx Efsanesi: Kader dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
WİNX EFSANESİ: KADER NE ZAMAN YAYINLANACAK?
"Odaklan, öğren ve geliş. Dönüşüm bekliyor" sloganıyla izleyici beğenisine sunulacak olan dizinin, 22 Ocak Cuma günü tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.
WİNX EFSANESİ: KADER KONUSU
'Winx Club' çizgi filminden uyarlanan 'Winx Efsanesi: Kader' dizisi 'Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğu etrafında gelişiyor. Periler; burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmek zorunda kalıyor.
WİNX EFSANESİ: KADER OYUNCULARI
Dizide, Bloom rolünde Abigail Cowen, Stella rolünde Hannah van der Westhuysen, Aisha rolünde Precious Mustapha, Terra rolünde Eliot Salt, Musa rolünde Elisha Applebaum ve Beatrix rolünde Sadie Soverall rol alıyor.
İŞTE WİNX EFSANESİ: KADER FRAGMANI
- Netflix'in yeni dizisi 50M2'den fragman geldi! İşte fragmanı, konusu
- Netflix, 2021 Yılında Yayınlayacağı Filmlerin Listesini Yayınladı!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın