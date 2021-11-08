BMW, Çip Kriz Nedeniyle Önemli Bir Özelliği Araçlarından Kaldırıyor!

Küresel boyutta yaşanan çip krizi, son birkaç ayda tüm sektörleri etkilerken otomotiv sektöründe ise derin yaralar açtı. Bu süreçte zaman zaman üretimi yavaşlatmak zorunda kalan otomobil üreticileri arasında BMW'de yer alıyor ve şirket, silikon kullanımını azaltmak ve krizde mevcut üretim seviyelerini korumak için farklı önlemler alma yoluna da gidiyor.
Gelen yeni bilgilere göre BMW, bazı otomobil modellerinden ekran işlevlerini geçici olarak kaldıracak. BMW 3 serisi, X5, X6, X7 ve Z4 modelleri ile BMW 4 Serisi Coupe, Cabrio ve Gran Coupe modelleri dokunmatik ekran özelliklerini kaybedecekken, şimdilik bu otomobillerde iDrive denetleyicisi kullanılacak.
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