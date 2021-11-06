Galaxy S22 Ultra'nın İlk Gerçek Fotoğrafları Sonunda İnternete Düştü!

Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S22 Ultra, ilk kez gerçek fotoğraflarıyla internete sızdı. Fotoğraflar bize, Galaxy S22 Ultra'nın yeni bir Galaxy Note'tan pek de farklı olmayacağını söylüyor!