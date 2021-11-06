Galaxy S22 Ultra'nın İlk Gerçek Fotoğrafları Sonunda İnternete Düştü!

Samsung'un bir sonraki Galaxy S amiral gemisinin, yan, Galaxy S22 Ultra'nın ilk canlı fotoğrafları, tanıtımından neredeyse üç ay önce internete düştü. Galaxy S22 Ultra'yı, güncellenmiş arka kamera modülünü ve yerleşik bir S Pen yuvasını gösteren fotoğraflar, FrontPageTech tarafından yayınlandı.
Fotoğraflarda görüldüğü gibi Galaxy S22 Ultra, bir Galaxy S modelinden çok bir Galaxy Note'a benziyor. Sanki Samsung, Galaxy Note 10 tasarımını yeni bir nesil için güncellemeye ve geri getirmeye karar vermiş gibi görünüyor.
Yine de Note 10 serisinin aksine, arka panel mat bir yüzeye ve ana kameralar, lazer otofokus modülü ve LED flaş için altı dairesel oyuğa sahip. Özel S Pen yuvası telefonun sol tarafında. Söylemesi zor ama arka panel plastikten yapılmış olabilir.
Ana kamera kurulumu, 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş sensör ve 3x ve 10x yakınlaştırma özelliklerine sahip iki adet 10MP telefoto kameradan oluşacak gibi görünüyor. UDC (Ekran Altı Kamera) teknolojisi henüz Galaxy Z Fold 3 ayrıcalığını bırakmaya hazır olmadığı için, selfie kamerası Infinity-O ekran deliğinde yer alıyor.
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