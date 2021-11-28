BMW, M Serisi Araçlarının 50. Yılını Yeni (ve Eski) Logo ile Kutlayacak!

BMW M serisi 2022'de 50 yaşına basacak ve BMW bu kilometre taşını kutlamak için neler hazırladığını gösterdi. Açıklanan yeni renk seçenekleri ve eski logoya geri dönüş, 2022'de M-serisinde geçmişe yönelik sürprizlerin yaşanacağını gösteriyor.
Logo olarak bir zamanlar klasik BMW araçlarda görülen "BMW Motorsports" amblemi kullanılıyor. Standart BMW logosu olduğu gibi duruyor ancak çevresinde M serisinin özel renkleri bulunuyor. 2022'den sonra üretilecek tüm M modelleri (M3, M4, X3 M gibi) burnunda, arkasında ve jantlarında bu logoyu taşıtacak. BMW buna ek olarak yeni araçlarda "ikonik ve tarihsel önem taşıyan" renk seçenekleri sunacağını da açıkladı. Bu renkler, Dakar Sarısı, Ateş Turuncu, Daytona Moru, Macao Mavisi ve Imola Kırmızısı.
Yenilikler bununla da bitmiyor. BMW Dünya'ya ilk defa elektrikli "yüksek performanslı" bir M modeli sunacak. Ayrıca yeni nesil M2'leri de görmeye başlayacağız. Kısacası, 2022 yılının BMW M meraklıları için seçeneklerle dolu, harika bir yıl olacağı açık.
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