BMW, M Serisi Araçlarının 50. Yılını Yeni (ve Eski) Logo ile Kutlayacak!

M serisinin 50. doğum gününü kutlayan BMW, eski renkleri geri getirdi ve yeni (biraz da eski) bir logo ile geride kalan 50 yılı taçlandırmaya hazırlanıyor!