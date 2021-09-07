BMW Yine Bir Şeyler Deniyor: i Vision Circular, Hiç Bir BMW'ye Benzemiyor!

BMW'nin tanıttığı yeni konsept elektrikli otomobili i Vision Circular, daha önce gördüğümüz hiç bir BMW modeline benzemiyor. İşte sıra dışı bir tasarıma ve fikre sahip olan i Vision Circular EV ve sundukları...