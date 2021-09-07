BMW Yine Bir Şeyler Deniyor: i Vision Circular, Hiç Bir BMW'ye Benzemiyor!

Konsept otomobiller genellikle otomobil üreticilerinin yaklaşmakta olan üretim araçlarını sunmalarının gösterişli bir yoludur. Ancak IAA Mobility 2021 konferansında BMW, daha eksantrik bir yol izliyor. Otomobil üreticisinin tamamen elektrikli i Vision Circular EV hatchback'i hem içeridem bakıldığında, hem de dışarıdan bakıldığında oldukça fütüristik bir araç ve BMW'nin 2040 yılında, yani çok ileride sürdürülebilir araçlar hayalinin bir önizlemesi.
i Vision Circular'ın uzunluğu 3,98 metre ve 2 serisinden daha küçük. Ancak EV platformu ve daha küçük ve daha hafif katı hal pili sayesinde iç kısmı oldukça geniş. Gövde nispeten aerodinamik görünüyor ancak yuvarlak hatlardan ziyade geometrik kenarlar ve gömülü şekillerle birlikte sıra dışı bir ızgaraya sahip. Konsept, arkaya doğru maviye dönüşen açık altın renkli bir kaplama ile geliyor.
Daha da önemlisi, aracın nasıl inşa edildiği. BMW, elektrikli aracının ömrünün uzaması için kompozit malzemeler kullanmaktan kaçındığını söylüyor. Bunun yerine, çoğunlukla geri dönüştürülmüş alüminyum dikkat çekiyor. Ayrıca bağlantı noktaları kolayca ayrılabilecek şekilde tasarlanmış. BMW'ye göre i Vision Circular yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir araç ve kolay parçalanması geri dönüşümcülerin işini kolaylaştıracak.
Koltuklar, kapı panelleri ve gösterge paneli için pembe-mor renkli geri dönüştürülmüş, ezilmiş kadife benzeri bir malzeme kullanılmış. Kabin, oldukça eğimli ön cam ve tavan dahil olmak üzere neredeyse tamamen camdan oluşuyor.
Üzerine mavi sıvı metal sıçramış gibi görünen V şeklindeki gösterge panosu son derece sıra dışı görünüyor. Bu arada, sürüş bilgileri ön camın tüm genişliği boyunca uzanan bir HUD göstergede görünürken, kontrol aynı kristal görünüme sahip bir çift direksiyon simidine monte dokunmatik yüzey aracılığıyla sağlanıyor. Her koltuğun, yolcuların kendi müziklerini dinlemelerine olanak tanıyan kendi "özel ses bölgesi" var.
Tasarım son derece çılgınca olsa da, i Vision Circular konsepti bazı pratik fikirler sunuyor. BMW, otomobillerdeki geri dönüştürülmüş malzeme miktarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye ve daha fazlasına nasıl artırabileceğini göstermeyi amaçlıyor.
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