BMW, otonom motosiklet teknolojisi inceliyor

BMW, otonom sürüş teknolojisini motosikletlere getirmek için çalışıyor!

BMW'den otonom motosiklet

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