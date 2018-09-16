BMW, otonom motosiklet teknolojisi inceliyor
BMW, otonom sürüş teknolojisini motosikletlere getirmek için çalışıyor!
Bu hafta, BMW Motorrad, iki yıldan fazla bir süredir geliştirdiği bir motosiklet olan R1200GS'nin kendini süren bir sürümünü tanıttı. Yayınlanan videoda motosikletin, binicisiz bir şekilde çalışmaya başladığı, hızlandığı, dönüş yapabildiği ve kendi başına durduğu görülebiliyor. Ama bu motosikletin kısa zaman içerisinde yollarda görülmesini beklememekte fayda var. Şirket, tüketiciler için değil, kendi kendine sürüş teknikleri için yeni güvenlik özelliklerini nasıl uygulayabileceği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için motosikletini geliştirdiğini söyledi.
Motorrad güvenlik mühendisi Stefan Hans, "Prototip, aracın dinamikleri hakkındaki bilgimizi genişletmemize yardımcı oluyor ve böylece sürücünün davranışını sınıflandırıp gelecekteki bir durumun tehlikeli olup olmayacağını belirleyebiliyoruz," diyor. "Eğer öyleyse, doğrudan bilgi verebilir, uyarır veya müdahale edebiliriz." Motosiklet, dikkatli olmayan sürücüleri desteklemeyi amaçlayan yeni güvenlik sistemleri geliştirmek için kullanılacak.
Arabalar, sürü sürüş yardımı özelliği kazanmış olsalar da, motosikletler o kadar fazla yeni özelliğe kavuşmadılar. Bu yüzden de BMW Motorrad'ın kendi kendine sürüş motosikletiyle nasıl bir güvenlik özelliği geliştirdiğini görmek ilginç olacağı söylenebilir...
Levent Öztürk
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