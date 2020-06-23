BMW ve Mercedes'in "İddialı Ortaklığı" Sadece 1 Yılda Bitti

BMW ve Mercedes'in otonom araç gelişimi için başlattıkları önemli ortaklık, henüz bir yaşına bile ulaşmadan sona erdi.

  • Levent Öztürk
BMW ve Mercedes ortaklığı bir yaşına ulaşamadı
BMW / Mercedes

Bir yıldan kısa bir süre sonrasında, BMW ve Mercedes'in otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için kurdukları söylenen ortaklık sona erdi. İki otomobil üreticisi bu ayrılığı "karşılıklı ve dostça" olarak tanımladı. Ayrıca ikili, bu ortaklığın gelecekte yenilenebileceğini de belirterek, açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Bu kararın alınmasının arkasında çeşitli sebepler bulunuyor. Yapılan ortak açıklamada firmalar, paylaşılan bir otonom araç platformu geliştirmenin beklediklerinden daha karmaşık ve pahalı bir görev olduğunu söylediler. Ayrıca anlaşmanın imzalanması, firma içi uzmanları arasında tartışmalar yarattı ve tedarikçiler ile ürün yol haritaları hakkında görüşme hızları yavaşladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ortaklığı açıkladıklarında, hedeflerinin 2024 yılına kadar Seviye 4 kendini süren araçlar satmak olduğunu söylemişlerdi. Ford CEO'su Jim Hackett gibi otomotiv yöneticileri de firmaların bu teknolojiyi ne kadar yakında sunabileceklerini "abarttıklarını" söylemişti. Benzer bir şekilde, 2019 yılında Uber de otonom araçların yollarda sık karşılaşılmasına kadar uzun bir süre geçeceğini iddia etmişti. Yapılan anketlerde, pek çok sürücünün direksiyonu bir bilgisayara bırakmak için pek hevesli olmadığı da görülüyor.

Her ne kadar artık BMW ve Mercedes ortak olarak otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışmıyor olsalar da, başka alanlarda ortaklıklarını sürdürüyorlar. 2015 yılında Audi, BMW ve Daimler, Nokia'nın Here harita platformunu 2,8 milyar Euro bedeliyle satın almak için bir araya gelmişlerdi.

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