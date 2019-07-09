Bob Ross, Minecraft Harikasına Kaynak Oldu!

Bir dönem TV'lere damgasını vuran ressam Bob Ross, bu harika çalışma ile Minecraft'a da girmeyi başardı!

  • Levent Öztürk
Bob Ross'dan ilham alan Minecraft resmi

Bob Ross, temel olarak herhangi bir kişiye güzel manzara ve arazi resmi çizmeyi öğreten televizyon programı ile oldukça meşhur bir isimdi. Peki ya eğer bir sanat eseri yapmak isteseydiniz ama boyanız veya fırçanız olmasaydı ne yapardınız? Bir YouTuber'ın bu durumda verdiği karar, bir Bob Ross resmini Minecraft kullanarak tekrar yaratmak oldu.

SmallishBeans popüler bir Minecraft YouTuber'ı ve kendi tanımlamasıyla "berbat bir sanatçı ve ressam." Ancak yine de sanat üretmek istiyordu ve bu yüzden de kendisini en rahat hissettiği araç ile, Minecraft'la, bir Bob Ross resmi üretti.

Büyük bir çerçeve inşa ettikten sonra SmallishBeans, ikinci bir hesap ile giriş yaparak karakteri, belirli bir uzaklıktan çerçeveye bakar bir şekilde yerleştirdi ve bu karakterin "resmin" gerçek zamanlı olarak nasıl oluştuğunu görmesini sağladı.

SmallishBeans, manzara resmini yaratmak için bol miktarda bloğu hızlı bir şekilde yerleştirmesini sağlayan bazı modlar kullandı ancak ortaya çıkarttığı ürünün büyük bir kısmı blokların teker teker "elle" yerleştirilmesi ile daha doğal bir görüntü yaratarak yapıldı.

Sahne üzerinde harcanan birkaç saatin ardından, sonucun orijinal resme büyük oranda sadık kaldığını söylemek mümkün.

Çalışmayı, aşağıdaki videoda tüm detaylarıyla görmeniz mümkün...

I Made a Bob Ross Painting in Minecraft!I Made a Bob Ross Painting in Minecraft!
Today I took a painting by Bob Ross and made it using minecraft blocks! I think I did a really good job when i finally looked at the comparison at the end, but what do you guys think? Leave a like if you enjoyed :D Follow me on twitter!: My MC Server: mc.beanblockz.com MC Website:

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