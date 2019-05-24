Böcek Robotlar İçin Dev Bir Adım
Bilim insanları, gerçekten küçük, uçabilen ve konabilen böcek robotların üretimine bir adım daha yaklaştı.
- Levent Öztürk
Böcek benzeri bir uçan robot yapmak kolay değil. Gerçekçi dört kanatlı robotlar genellikle çok ağır oluyor ve iki kanatlı hafif modeller de genellikle dengesiz uçuyor. Ancak USC araştırmacıları, hayali gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yakınlar. Bee+ adında dört kanatlı bir robotu geliştirmeyi başardılar ve bu robot, sadece 0.003oz (0.085gr) ağırlığında; gerçek böceklerin çevikliği ve sağlamlığı ile uçabiliyor.
Bu küçük uçan cihaz, yolları takip edebiliyor, engellerden kaçabiliyor, konabiliyor. Bunun yanı sıra üretimi de göreceli olarak kolay.
Robotik böceklerin hizmete girmelerinden önce çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Bee+, ekibin batarya ile uğraşmasını önlemek adına şimdilik bir kabloya bağlı şekilde uçuyor. Bir diğer sorun ise boyutu. Robot, bir madeni paradan çok az daha büyük olsa da, çoğu gerçek böcekten halen büyük ve ağır.
Bee+ boyutundaki robotlar ile tehlikeli alanların incelenmesi ve yıkılmış binalarda hayatta kalanları bulmak gibi bazı işlemler kolaylaşacaktır.
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