Böcek Robotlar İçin Dev Bir Adım

Bilim insanları, gerçekten küçük, uçabilen ve konabilen böcek robotların üretimine bir adım daha yaklaştı.

  • Levent Öztürk
Böcek Robotlar İçin Dev Bir Adım
Yang et. al./University of Southern California

Böcek benzeri bir uçan robot yapmak kolay değil. Gerçekçi dört kanatlı robotlar genellikle çok ağır oluyor ve iki kanatlı hafif modeller de genellikle dengesiz uçuyor. Ancak USC araştırmacıları, hayali gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yakınlar. Bee+ adında dört kanatlı bir robotu geliştirmeyi başardılar ve bu robot, sadece 0.003oz (0.085gr) ağırlığında; gerçek böceklerin çevikliği ve sağlamlığı ile uçabiliyor.

Bu küçük uçan cihaz, yolları takip edebiliyor, engellerden kaçabiliyor, konabiliyor. Bunun yanı sıra üretimi de göreceli olarak kolay.

Robotik böceklerin hizmete girmelerinden önce çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Bee+, ekibin batarya ile uğraşmasını önlemek adına şimdilik bir kabloya bağlı şekilde uçuyor. Bir diğer sorun ise boyutu. Robot, bir madeni paradan çok az daha büyük olsa da, çoğu gerçek böcekten halen büyük ve ağır.

Bee+ boyutundaki robotlar ile tehlikeli alanların incelenmesi ve yıkılmış binalarda hayatta kalanları bulmak gibi bazı işlemler kolaylaşacaktır.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ThinkPad X1 Yoga stres testi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Tüm Zamanların En İyi Futbol Oyunları!
Instagram'dan IGTV'ye Yatay Video Desteği
Mayıs Güncellemesiyle Windows 10'dan Gidenler
AMD50 Oyun Paketine Sahip Olmak İçin Son Şans!
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Strese Ne Kadar Dayanıklı?

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost