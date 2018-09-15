Boring Company merkezi bir kuleye taşınacak
Boring Company, Boring Bricks ile yeni bir merkez binası kuruyor...
Görünene göre Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, tünel açma girişimi için kurduğu Boring Company'de tünel dışında her şeyi yapmak için uğraşıyor.
Şirketin, arabanızı tünellerle garajınıza getirme planlarının Çarşamba günü erken saatlerde açıklanmasını takiben Musk, daha ağır inşaat hedeflerine odaklandı: The Boring Company'nin genel merkezi olarak hizmet verecek bir ortaçağ gözetleme kulesi. Çarşamba günü yayınlanan bir güncelleme tweet'ine göre: "Orta Çağ gözetleme kulesi şeklinde Boring Bricks ile yapılan ilk TBC HQ binasını bitmek üzere" - Elon Musk (@elonmusk) 13 Eylül 2018.
Musk, Boring Company'nin tünel açma çalışmalarında atılan atıkları kullanarak üretilen düşük maliyetli, çevre dostu yapı taşları olan Boring Bricks hakkında uzunca konuştu.
Mart ayında, Kaliforniya'nın deprem yükü için derecelendirilmiş ve güçlü olan "gerçek boyutlu LEGO benzeri birbirine yapışan tuğlalar oluşturmak" için toprağı nasıl kullanılacağını anlatmıştı. Mayıs ayında da, toprağın düşük maliyetli konutlar için kullanılacağını söylemişti. Bugüne kadar The Boring Company'den çok az bilgi gelmişti ancak Perşembe günü Musk, ilk Boring Brick mağazasının yaklaşık iki ay içinde açılacağını ve bir tuğlanın 10 sente satılacağını açıkladı.
Musk ayrıca, uygun fiyatlı konut projeleri için kullanıldığında, tuğlaların ücretsiz olarak verileceğini de tweet'ledi.
Ortaçağ gözetleme kulesi, yeraltı tünelleri ve alev püskürtücüler gibi işlerle uğraşan The Boring Company'nin neyi amaçladığı tartışılabilir. Hayal gücümüzü biraz zorlarsak, Musk'ın zombilerden oluşan bir kıyamet günü senaryosuna hazırlandığı bile söylenebilir...
Levent Öztürk
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