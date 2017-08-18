Böyle Bir Monitörü Daha Önce Hiç Görmediniz!

Bu sıra dışı prototip monitör, daha önce hiçbir monitör üreticisinin hayal bile edemeyeceği, müthiş bir özellik sunuyor!

Böyle Bir Monitörü Daha Önce Hiç Görmediniz!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

5000 olsa ne fark edecek? O fps'yi anca minecraft'ta alırsın... cs go'da bile 150'yi bulamıyorum, sürekli patch cıkarıp fps drop yapıyorlar

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