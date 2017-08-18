Böyle Bir Monitörü Daha Önce Hiç Görmediniz!
Bu sıra dışı prototip monitör, daha önce hiçbir monitör üreticisinin hayal bile edemeyeceği, müthiş bir özellik sunuyor!
Çok iyi bir ekran kartınız, overclock'lu bir işlemciniz ve çok iyi bir oyun klavyeniz varsa, süper oyun bilgisayarınızın tamamlanması için bir de yüksek yenileme hızı olan bir monitöre ihtiyacınız var. 144Hz veya 240Hz bir monitör olabilir. Peki daha fazla yenileme hızı mümkün mü? Görünüşe bakılırsa üst uç monitörlerin çıtası yine yükseliyor gibi görünüyor.
Blur Busters'taki monitör uzmanları, inanılmaz akıcı görüntü sunan 480Hz ekranlı bir prototip monitörü inceleme şansı bulduklarını iddia ediyorlar.
Blur Busters'a göre bu, aslında 120Hz olan bir 4K monitör. Yalnız daha düşük çözünürlüklerde daha yüksek yenileme hızlarına çıkabiliyor. Mesela, 1440p'yi 240Hz gösterebilirken, 1080p veya 720p'yi 480Hz gösterebiliyor.
Çok mu aşırı?
Yenileme hızı ile çözünürlük arasında mutlaka bir taviz olur, ama oyuncular için böyle ekranlarda çok keskin çözünürlüktense çok akıcı görüntü daha önemlidir.
Şu da var ki, saniyede bu kadar çok kareyi devamlı şekilde işleyebilecek kadar hızlı bir bilgisayar toplamak epey zor. Nvidia'nın G-sync veya AMD Freesync teknolojilerinin desteklendiğini belirten bir şey de yok. Bir de kablo sorunu var, HDMI 2.1, 4K ve 8K çözünürlüklerde 120Hz ile başa çıkabiliyor, ama daha düşük çözünürlüklerde daha yüksek yenileme hızına ulaşabilir mi, bunu bilmiyoruz.
Bu konularda doğrulama beklerken, Acer ve Asus'un birlikte 144Hz 4K ekranlar üzerinde çalıştığını belirtmekte fayda var. Acaba bu ikisi, Blur Busters prototipinin iddia ettiği şeyi mi sunacaklar?
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
5000 olsa ne fark edecek? O fps'yi anca minecraft'ta alırsın... cs go'da bile 150'yi bulamıyorum, sürekli patch cıkarıp fps drop yapıyorlar