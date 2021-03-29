Böylesini Görmediniz: Bir Kara Deliğin En Ayrıntılı Görüntüsü Yakalandı

Bir kara deliğin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı. Görüntüler, kara delik çevresindeki manyetik alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.