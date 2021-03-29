Böylesini Görmediniz: Bir Kara Deliğin En Ayrıntılı Görüntüsü Yakalandı

Bir kara deliğin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı. Görüntüler, kara delik çevresindeki manyetik alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

Bir kara deliğin en ayrıntılı görüntüsü yakalandı

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