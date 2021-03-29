Böylesini Görmediniz: Bir Kara Deliğin En Ayrıntılı Görüntüsü Yakalandı

Bir kara deliğin ilk gerçek görüntüsünü yakalamak yıllar almış olabilir, ancak bundan sonra yeni fotoğraflarının gelmesi sadece birkaç yıl sürdü. New York Times, Event Horizon Telescope araştırmacılarının bir kara deliğin en ayrıntılı resmini yayınladığını bildirdi. Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin güncellenmiş anlık görüntüsü, onu ilk kez polarize ışıkta göstererek manyetik alanların (burada gördüğünüz çizgilerle gösteriliyor) kozmik fenomenin en ucunda nasıl davrandığını gösteriyor.
Colorado Üniversitesi'nden Jason Dexter, yeni görsellerin, bu alanların olay ufkundaki yüksek derecede mıknatıslanmış gaza direnç sunacak kadar güçlü olduğunu ve gazın bir kısmının deliğin kendisindeki ezici yerçekiminden kaçmasına yardımcı olduğunu öne sürüyor. Event Horizon üyesi Michael Johnson'a göre akımlar gücünü kara deliğin dönme enerjisinden alıyor.
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