Bozuk RAM'i anlamanın 5 yolu!
PC'lerin en kolay arızalanan parçalarından RAM'iniz artık ömrünü dolduruyor mu? Belki de bozulması an meselesi. İşte bunu anlamanın 5 yolu!
Bazı teknoloji firmaları sizi en yeni, en müthiş teknolojilere geçmeye ikna etmeye çalışsa da aslında çoğu cihaz senelerce iş görebiliyor. Bununla birlikte elektronik cihazların hassas yapısı, sonsuza dek dayanmıyor. RAM gibi bileşenler, zamanla performans kaybetmeye başlayabiliyor ve bozulabiliyorlar.
RAM'in bozulması veya bozulmak üzere olması, telefonunuzun veya monitörünüzün çizilmesine benzemiyor. Çizik cihazınızı kullanmaya devam edebilseniz de RAM, en önemli parçalardan biri ve RAM sorunlarını yok saymanız mümkün olmayabilir. RAM'ler aynı zamanda PC'lerin en çok arızalanan parçalarından bir tanesi.
Basit bir anlatımla RAM (Random Access Memory), işletim sisteminizde aynı anda kaç programın çalışabileceğini belirliyor. RAM'i en çok kullanan yazılımların başında işletim sisteminiz, web tarayıcınız ve oyunlar geliyor. Genel olarak bir program ne kadar karmaşık ise o kadar fazla RAM kullanması beklenebilir.
Peki RAM'inizin ömrünün sonuna yaklaştığını nasıl anlayabilirsiniz?
1. Performans düşüklüğü: PC'nizi ilk açtığınızda yeterince hızlı buluyorsanız, ancak kullandıkça yavaşlıyorsa sorun RAM'inizde olabilir. Ancak bu sorun, RAM dışındaki bileşenlerden veya CPU'nuzun kaynaklarını tüketen bir programdan da kaynaklanabilir.
Bunu test etmek için PC'nizi baştan başlatın ancak hiçbir programı çalıştırmayın. PC'niz program çalışmazken de giderek yavaşlıyorsa, yeni RAM modüllerine bakmanın zamanı gelmiş olabilir.
2. Rastgele kilitlenmeler: Performans düşüklüğünde olduğu gibi, rastgele yaşanan kilitlenmeler de RAM'inizin arızalandığını garantilemez. Ancak böyle bir durumda RAM'inizden şüphelenmenizde fayda var. Özellikle kilitlenmeler arasında bir tutarlılık yoksa sorun RAM'de olabilir. Ancak belirli bir uygulamayı çalıştırdığınızda hata alıyorsanız, sorun RAM'de değil, uygulamada olabilir.
3. Grafik kartının yüklenmemesi: Bilgisayarınızı ilk açtığınızda kasanızın içinden gelen bir sesli uyarı duyarsınız; bu grafik kartınızın tanındığı anlamına gelir. Bu sesi duymazsanız, sebebi RAM'inizdeki arıza olabilir. Ancak burada da RAM'inizin bozulduğunun garantisi yok; sorun grafik kartınızda da olabilir.
4. Bozuk veri dosyaları: Sıkça kullandığınız dosyaların aniden bozulduğunu ve açılmadığını fark ettiyseniz ve bunu sıkça yaşamaya başladıysanız, RAM'inizin işinin bitmek üzere olduğunun haberini almış olabilirsiniz. Bu sorun giderek artabilir ve sonunda sisteminizi hiç açamayabilirsiniz. Yedek almış olduğunuzu umuyoruz.
5. Hatalı RAM miktarı: Windows'ta Denetim Masası > Sistem ekranında bilgisayarınızla ilgili önemli bilgileri göreceksiniz. Burada "Yüklü bellek (RAM)" karşısında PC'nizdeki RAM miktarından daha azını görüyorsanız, RAM'inizde sorun olabilir. Bununla birlikte entegre grafik yongalarının RAM'inizin bir kısmını kendine ayırabildiğini, bu nedenle RAM miktarınızın normalden daha az görünebileceğini unutmayın.
RAM nasıl kontrol edilir?
Bu iş için Windows'la gelen bellek tanılama aracını kullanabilirsiniz. Win+R tuşlarına basın ve mdsched yazarak Enter'a basın. Bilgisayarınızı baştan başlatmanız istenecek. Tarama, Windows başlamadan önce gerçekleştirilecek ve herhangi bir sorun bulunursa, Windows başladığında bunu Görev Çubuğunda bir uyarı olarak göreceksiniz.
RAM nedir, ne kadar RAM'e ihtiyacınız var?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın