Brawl Stars Ne Zaman Kapanıyor? Brawl Stars Kapanıyor mu?

Son zamanların en popüler mobil oyunlarından birinin Brawl Stars olduğu tartışma götürmeyen bir gerçek. iOS ve Android için 2018 yılının Aralık ayında yayınlanan oyun, aradan geçen 2 yıl boyunca büyük başarılara imzasını attı ve bugün halen önemli bir oyuncu kitlesine ev sahipliği yapıyor.
Brawl Stars'ın geliştiricisi ve yayımcısı olan Supercell, Finlandiya merkezli bir şirket. Ne kadar gariptir ki bir süredir, Supercell'in Brawl Stars oyununu sonlandıracağı dedikoduları ortalıkta geziniyor. Peki ama Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanacak? Bu dedikoduyu inceledik ve gerçekleri bulmaya çalıştık.
Brawl Stars Ne Zaman Kapanıyor?
Aslında Brawl Stars ne zaman kapanıyor sorusunu sormadan önce, Brawl Stars kapanıyor mu sorusunu sormak daha doğru. Pek çok internet yayını Brawl Stars'ın kapanacağını, hatta 2021 Mayıs ayında kapanacağını iddia eden haberler yayınlasa da, ortada böyle bir durum olduğunu gösteren herhangi bir ipucu yok. Başka bir deyişle Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor. Yani Brawl Stars kapanıyor haberleri gerçeği yansıtmıyor.
Öte yandan, bugün halen büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan ve Supercell'e büyük paralar kazandıran Brawl Stars'ın kapanması için bir neden de görünmüyor. Bir şirketin, kendisine düzenli olarak para akıtan bir ürüne sahipken, bu ürünü durup dururken ortadan kaldırması pek mantıklı olmasa gerek.
Özetlemek gerekirse... Brawl Stars kapanıyor; Brawl Stars kapanış tarihi gibi haberlere denk gelirseniz, bunların gerçek olmadığını bilmenizde yarar var. Şu an için ne Supercell'in Brawl Stars için bir kapatma kararı var; ne de Brawl Stars oyuncularının oyunu bırakmaya niyeti var...
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