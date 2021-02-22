Yıllar Önce İptal Edilen Bir Oyun Daha, İnternette Ortaya Çıktı

Zaman zaman, yıllar önce iptal edilen oyunların geri döndüğüne şahit oluyoruz. Dinosaur Planet de onlardan biri. Yıllar önce iptal edilen oyun, internette ortaya çıktı ve oynanabilir durumda.

  • Ercan Uğurlu
İptal Edilen Dinosaur Planet Artık Oynanabilir!

Dinosaur Planet'i Nintendo 64 sahipleri çok iyi hatırlayacaklardır. Heyecanla beklenen ancak son anda iptal edilen Dinosaur Planet, daha sonra isim ve platform değiştirilerek ve içeriğinde de geniş değişiklikler yapılarak aslında piyasaya çıkmıştı. Ancak bu defa platform GameCube, oyunun adı ise Star Fox Adventures idi. Ancak gün bugün! Dinosaur Planet geri döndü!

Oyunun o dönem yapımcı şirketi, şimdilerde adını Sea of Thieves ile duyurmuş Rare Ltd. Rare, zamanında Dinosaur Planet'in yapımını durdurmuş, ancak içeriğini de değiştirerek oyunu GameCube'e entegre etmişti. 2002 yılında çıkan bu oyun, Nintendo 64 oyuncularını ise üzmüştü.

Neyse ki aradan geçen 19 yılın ardından Dinosaur Planet, artık oynanabilir durumda. Oyunun 2000 yılı kopyası internet arşivinde paylaşıldı ve emülatörlerle oynanabilir durumda. Yapılan açıklamaya göre oyun yüzde 100 mükemmel şekilde çalışmıyor, ufak tefek aksaklıkları var. Ancak buna karşın tamamen oynanabilir durumda.

20 Minutes of Dinosaur Planet N6420 Minutes of Dinosaur Planet N64
Gameplay captured from original hardware

YouTube'da Dinosaur Planet için 20 dakikalık oynanış videosu da paylaşılmış. İsterseniz hemen yukarıdan Dinosaur Planet'in YouTube videosunu izleyebilir veya buradan indirme bağlantısını edinebilirsiniz.

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