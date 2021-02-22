Yıllar Önce İptal Edilen Bir Oyun Daha, İnternette Ortaya Çıktı

Zaman zaman, yıllar önce iptal edilen oyunların geri döndüğüne şahit oluyoruz. Dinosaur Planet de onlardan biri. Yıllar önce iptal edilen oyun, internette ortaya çıktı ve oynanabilir durumda.