Yıllar Önce İptal Edilen Bir Oyun Daha, İnternette Ortaya Çıktı

Dinosaur Planet'i Nintendo 64 sahipleri çok iyi hatırlayacaklardır. Heyecanla beklenen ancak son anda iptal edilen Dinosaur Planet, daha sonra isim ve platform değiştirilerek ve içeriğinde de geniş değişiklikler yapılarak aslında piyasaya çıkmıştı. Ancak bu defa platform GameCube, oyunun adı ise Star Fox Adventures idi. Ancak gün bugün! Dinosaur Planet geri döndü!
Oyunun o dönem yapımcı şirketi, şimdilerde adını Sea of Thieves ile duyurmuş Rare Ltd. Rare, zamanında Dinosaur Planet'in yapımını durdurmuş, ancak içeriğini de değiştirerek oyunu GameCube'e entegre etmişti. 2002 yılında çıkan bu oyun, Nintendo 64 oyuncularını ise üzmüştü.
Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy! (More info in this thread).
Link to the dump:https://t.co/gQGGcU4vJK pic.twitter.com/Orub7RU3fa— Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021
Neyse ki aradan geçen 19 yılın ardından Dinosaur Planet, artık oynanabilir durumda. Oyunun 2000 yılı kopyası internet arşivinde paylaşıldı ve emülatörlerle oynanabilir durumda. Yapılan açıklamaya göre oyun yüzde 100 mükemmel şekilde çalışmıyor, ufak tefek aksaklıkları var. Ancak buna karşın tamamen oynanabilir durumda.
YouTube'da Dinosaur Planet için 20 dakikalık oynanış videosu da paylaşılmış. İsterseniz hemen yukarıdan Dinosaur Planet'in YouTube videosunu izleyebilir veya buradan indirme bağlantısını edinebilirsiniz.
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