Breaking Bad'in Filmi, Netflix'e Geliyor!

Netflix, efsane dizilerden biri olan Breaking Bad'in filmi üzerinde çalıştığını doğruladı. İşte tüm bildiklerimiz ve tanıtım videosu...

  • Levent Öztürk
Breaking Bad'in Filmi, Netflix'e Geliyor!
Netflix

Netflix, efsane dizilerden biri olan Breaking Bad'in filmi üzerinde çalışıyor. Üstelik filminin bir adı ve daha önemlisi, bir yayım tarihi var. Filmin adı El Camino: A Breaking Bad Movie olacak ve 11 Ekim 2019 tarihinde galasını yapacak. Yayınlanan tanıtım videosunda çok fazla bilgi alamıyoruz ancak Skinny Pete'in dahil olduğu bir sorgulama görülüyor ve bu da hikayenin Jesse Pinkman'in kaçışını anlatacağını doğruluyor.

Walter White'ın görülüp görülmeyeceği ise bilinmiyor. Bryan Cranston daha önce filmin çekilmekte olduğunu doğrulamış ancak artık efsaneleşmiş karakter için tekrar rol alıp almayacağı konusunda bilgi vermemişti.

El Camino: A Breaking Bad Movie | Date Announcement | NetflixEl Camino: A Breaking Bad Movie | Date Announcement | Netflix
Skinny Pete is brought in for questioning. Watch El Camino: A Breaking Bad Movie, Only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with over 151 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Connect with Netflix Online: Visit Netflix WEBSITE: Like Netflix Kids on FACEBOOK: Like Netflix on FACEBOOK: Follow Netflix on TWITTER: Follow Netflix on INSTAGRAM: Follow Netflix on TUMBLR: El Camino: A Breaking Bad Movie | Date Announcement | Netflix

Film bir Netflix orijinali ve bu da AMC gibi kaynaklarda yer almayacağı anlamına geliyor. Her ne kadar dizi normal televizyonlarda ünlenmiş olsa da, yaratıcısı Vince Gilligan Netflix'in onları izleyicilerin diziyi yakalamasına ve final bölümlerini izlemelerine imkan tanıyarak "yayında tuttuğunu" iddia etmişti. Ayrıca bazı ülkelerde spinoff dizisi Better Call Saul'u izlemenin tek yolu da Netflix. Bu açıdan filmin Netflix'e özel olmasının da oldukça mantıklı.

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