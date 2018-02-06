Broadcom, Qualcomm Teklifini Yükseltti

Qualcomm'u bir süredir satın almak isteyen Broadcom, teklifini 121 milyar dolara yükseltti!

Broadcom, Qualcomm Teklifini Yükseltti

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