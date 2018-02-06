Broadcom, Qualcomm Teklifini Yükseltti
Qualcomm'u bir süredir satın almak isteyen Broadcom, teklifini 121 milyar dolara yükseltti!
Qualcomm'u "düşmanca devralma" girişimini tazeleyen Broadcom, Kasım'daki 105 milyar dolarlık teklifini 121 milyar dolara yükseltti. Yeni teklif, Qualcomm'un hisselerini öncekinden yüzde 17 daha değerli, hisse başına 82 dolar olarak fiyatlandırıyor.
Broadcom'un ilk girişimi fırsatçı olarak değerlendirilmişti, çünkü Qualcomm bu sırada Apple ile bir yasal savaşın başlangıcındaydı ve anti-rekabetçi uygulamaları nedeniyle bazı cezalar almıştı. Qualcomm, ilk teklifi savuşturmuştu. Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, firmanın IoT alanındaki atılımlar ve 5G hamleleriyle ortaklarına ek değerler katmayı planladığını söylemişti.
Broadcom'un patronu, Hock Tan ise satın almanın hissedarlara "Qualcomm'un denediğinden ve oluşturabileceğini düşündüğünden fazla değer katacağını" ileri sürmüştü. Bununla birlikte Qualcomm'a göre bir engel daha vardı: Anlaşma yasal olarak kabul edilmeyebilirdi çünkü Broadcom, satın alma sonrasında kablosuz iletişim sektöründe tekele yakın bir konum elde edecekti. Hock Tan, böyle bir durumu önlemek için iki işi tanımladığını yeni bir firma kurmaya istekli olduğunu, ABD, Çin ve Avrupa'da düzenleyici süreci başlattığını açıkladı.
Qualcomm, yenilenen teklif için henüz cevap vermedi ancak hissedarlar bu satışla ilgilenirse, Qualcomm'un son şansı olabilir. Anlaşmanın gerçekleşmesi ise şimdiye kadarki en büyük teknolojik anlaşmanın gerçeğe dönüşmesi demek.
Zeynel A. Öztürk
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