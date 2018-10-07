Bu Akıllı Saat, Diğerlerinden Çok Farklı!
Piyasadaki benzer özellikler sunan sayısız akıllı saat size sıkıcı geliyorsa, bir de Time2Translate isimli bu sıra dışı saate göz atın!
Pek çok akıllı saat belli başlı özellikler üzerine odaklanarak kendisini göstermeye çalışıyor. Ancak Time2Translate isimli bu saat, bu rekabette kendisine büyük bir avantaj sağlayacak yeni bir özellik sunuyor. Time2Translate'in öne çıkan özelliği, dokuz farklı dildeki sesli mesajları gerçek zamanlı olarak tercüme edebiliyor olması.
Geçtiğimiz yıl benzer özellikli Translate One2One kulaklıkları sunan Lingmo'nun sunduğu bu saat, içerisinde bir mikrofon ve hoparlör barındırıyor. Böylelikle bileğinizdeki cihazın iki metreye kadar uzaklıktaki konuşmaları çevirmesi mümkün oluyor.
Saatin desteklediği diller İngilizce, Japonca, Fransızca, Çince, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Portekizce ve Arapça'dan oluşuyor ve bu diller bir araya geldiklerinde Dünya nüfusunun konuşmalarının %90'ınını kapsıyor. Söylenene göre saat, IBM Watson doğal dil işleme platformu ve Lingmo'nun kendi teknolojisinin birleşimi sayesinde %85 doğruluk oranı ile çeviri yapabiliyor.
Ayrıca bu saat ile birebir konuşmalarla da sınırlı değilsiniz ve Time2Translate, 1.000 katılımcıya kadar grup konuşmalarını destekliyor.
Diğer özellikler açısından bakıldığında ise... Time2Translate'in 1.39 inçlik AMOLED dokunmatik bir ekrana, 4GB hafızaya, 512MB RAM'e, 2MP kameraya ve 350mAh bataryaya sahip olduğu görülüyor. Bu batarya da 4-5 saatlik kullanım ömrü sunarken bekleme modunda 13-15 saat çalışmasını sürdürmesini sağlıyor.
İşletim sistemi olarak Android Wear yerine Android kullanılıyor ve kendi SIM kartı sayesinde bir telefona bağlı olmadan da çalışabiliyor. Ayrıca bu saatte Google Maps ile Google Play de bulunuyor ancak kendisini istetecek olan asıl özelliğinin tercüme yeteneği olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın