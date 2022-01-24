Bu Android Oyunu, Akıllı Bir Seks Oyuncağının Yardımıyla Oynanıyor!

Geçtiğimiz ekim ayında robotist ve yazılım mühendisi Allison Liemhetcharat, akıllı vibratör ile oynanabilecek bir oyun üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Vücut ısısı ve pelvik basınç gibi biyolojik verileri toplayan Lioness akıllı vibratörü oyuna başarı ile entegre eden Liemhetcharat, oyunun final sürümünü Google Play Store'da Android kullanıcıları için yayınladı.
You Are What You Eat ismiyle yayınlanan oyunda, karakteriniz bir damla olarak başlıyor ve yedikleriyle büyüyor, olgunlaşıyor. Oyunda karakterinizi Lioness isimli vibratör üzerinden yönlendiriyorsunuz. Nasıl olduğunu hemen aşağıdaki videoda görebilir, oyunu ise buradan indirebilirsiniz.
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