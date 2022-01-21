Tesla Model 3'ün Düşen Menzilinin İlk "Suçlusu" Bulundu: AMD Ryzen!

Tesla, Model 3 müşterilerini, arabalarındaki yeni AMD Ryzen işlemcisinin menzildeki hafif bir düşüşten sorumlu olduğu konusunda bilgilendirdi. Avustralya'daki müşteriler, yakın zamanda şirketten, yeni donanımın beklenenden daha fazla güç tükettiğine dair bir açıklama geldiğini söylüyor.
Daha önce Tesla, Model 3 ve Model Y'de Intel Atom A3950 işlemcisi kullanıyordu. Yeni AMD Ryzen yongası, uygulamaların çok daha hızlı açılmasına izin verdiği için ekran performansında gerçekten büyük bir artış sağladı. Ancak bu artış, daha yüksek pil gücü tüketimi ve menzilde azalma anlamına geliyor. Yeni işlemcinin Tesla'nın menzilini 22 kilometre, yaklaşık olarak yüzde 3,5 düşürdüğü belirtiliyor.
Ancak Model 3'ün menzilindeki düşüşün tek nedeni yeni işlemci de değil. İşlemci, grafik işlemci ve diğer bileşenlerin değişimi birleşince, bu düşüşe katkı sağlıyorlar.
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