Tesla Model 3'ün Düşen Menzilinin İlk "Suçlusu" Bulundu: AMD Ryzen!

Tesla, Model 3 sahiplerinin daha iyi bir araç içi eğlence sistemi deneyimi yaşamak istiyorlarsa, menzilden feragat etmeleri gerektiğini açıkladı. Buradaki ilk "suçlu" ise, yeni AMD Ryzen işlemci...

AMD'nin Ryzen'i, Tesla Model 3'ün menzilini vurdu

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