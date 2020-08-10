Bu Araştırma, Mars Hakkında Şimdiye dek Bilinenden Farklı Şeyler Söylüyor

Yeni bir araştırmaya göre Kızıl Gezegen Mars, gençlik yıllarında hiç de bugüne dek bildiğimiz gibi değilmiş.

  • Levent Öztürk
Kızıl Gezegen, eskiden "bembeyazmış"

2020 yılında Mars soğuk, tozlu ve sayıları yavaşça artan robot kaşifler dışında pek canlı olmayan bir gezegen. Şu anda gezegenin güney yaylalarında derin vadiler bulunuyor ve yüzey özelliklerinin artık var olmayan nehir ve okyanuslarla oluştuğu düşünülüyor. Ancak yeni bir araştırma, bu vadilerin buzulların altında oluşmuş olabileceğini öneriyor ve bu durum, gezegenin oluşma yıllarında kısmi olarak donmuş olabileceği fikrini güçlendiriyor.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırma, Mars'ın geçmiş dönemlerinde gezegen bilim insanlarının daha önce düşündükleri kadar sıcak ve ıslak olmayabileceğini söylüyor. Bunun yerine Mars'ın güney kısmının kısmi olarak donmuş olduğu ve güneyini büyük buz mantolarının örttüğü söyleniyor. Bu yeni hipotez, 66 farklı vadi ağında bulunan 10.000'den fazla vadi üzerinde yapılan analizi temel alıyor.

Vadiler daha önce NASA'nın Mars Global Surveyor uzay aracı ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express'i üzerindeki araçlarla görüntülenmiş ve uzunlukları, genişlikleri ve açıları gibi özellikleri araştırma ekibi tarafından incelenmişti. Vadiler gezegenlerde genellikle su aracılığı ile oluşuyor. Suyun sabit ve sürekli gücü toprağı ve çökeltileri öğüterek devasa yarıklar oluşturuyor ancak bunun gerçekleşebileceği birkaç farklı yol bulunuyor. Nehirler ve derelerin yanı sıra, suyun kanallara eridiği buzulların alt kısımları da bu vadileri oluşturabiliyor.

Araştırma ekibi, Mars'ın vadilerindeki jeolojik parmak izlerini inceleyerek Dünya'daki benzer vadiler ile karşılaştırdılar. Bu karşılaştırma sonucunda da bazılarının, daha önceki araştırmaların da gösterdiği gibi, neredeyse kesinlikle nehirler ve dereler tarafından oluştuğunu buldular.

Ancak vadilerin pek çoğunun da buzulların veya buz örtülerinin altında oluştuğuna yönelik kanıtlar buldular. Araştırmanın ortak yazarı jeolog Mark Jellinek'in söylediğine göre bu kanıtlar, Dünya'nın Kutup bölgelerinde bulunan vadilerle benzerlik gösteriyor.

Mars'ın dört milyar yıl önce en azından kısmi olarak donmuş olduğu daha önce de iklim modellemeleri ile önerilmişti ancak nehirler tarafından kazılmış vadilerin ve kanalların varlığı bu teori ile zıtlaşmaktaydı. Yeni ortaya koyulan modelleme ise Kızıl Gezegen'in en azından bir kısmının, genç yaşlarında muhtemelen "beyaza bürünmüş olduğu" fikrini destekliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
BİM 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Köpekler için Snapchat'ten yeni filtre! Disney karakteri gibi görünecek!
Snapdragon İşlemcilerde 400'den Fazla Güvenlik Açığı Tespit Edildi
Heyecanlandıran keşif! Derin denizdeki muhteşem canlı: Domuz kalamarı
ROG, Dünyanın İlk HDMI 2.1 4K 120 Hz Oyuncu Monitörünü Tanıttı!
Xbox Series S'ten Oyun Kolu Sızıntısı

 

 