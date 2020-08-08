İzlerken tüyleri diken diken edecek 12 korkunç film!

Korku filmi severler, bu korku-gerilim filmi listesi sizin için... Korku sinemasında sık sık rastlanan türler arasında işkenceci seri katiller üzerine yazılmış senaryolar da var. Peki, türün bu filmleri neden gerçekten çok sarsıcı? Çünkü aslında bu filmlerin bir kısmı ne yazık ki gerçekten yaşamış canavarların hayatlarından izler taşıyor. Örnek mi? Seri katil Ed Gein'in izlerini işkenceci seri katil üzerine çekilmiş korku filminde görmek mümkün... Sonuç mu? İzlerken bunalıma sokacak kadar korkunç...
Listemize geçmeden önce Ed Gein kimdir? Sorusuna kısa bir özetle yanıt verelim... Ed Gein en ürkütücü katillerden...
1957 yılında Amerikan polisi evine girdiğinde dehşet veren bir manzarayla karşılaştı... Gein, ceset parçalarından kendisine süs eşyaları, kemer, eldiven yapmıştı... Bir çöp kutusunda kadın cinsel organları bulunuyordu.
Hikayeyi biraz geri sarar ve özetlersek Gein hem bir mezar hırsızı hem de bir katil ve yamyamdı. Psikolojik sorunları olan, oldukça dominant annesi hayatında en çok iz bırakan kişiydi... Annesi Augusta Gein, kendisi dışında bütün kadınların kötü olduğu fikrini beynine işlemişti. En büyük isteği şehir yaşamından uzakta kalarak ailesinin şehrin günahlarından uzak durmasını sağlamaktı.
Ed Gein, 39 yaşında annesini kaybedince korkunç olaylar da birbirini izledi.
Artık tek arzusu annesini hayata geri döndürmekti. Bunun için anatomi ile ilgilenmeye başladı. Mezarlardan cesetleri çıkartıp eve getirerek başladığı yolda peş peşe korkunç cinayetler işleyecekti. Bu süreçte kadın bedenine ilgisi arttı, bunu bir takıntı haline getirdi. Annesi ile benzer yaşta bir kadını öldürür, derisini yüzer... Annesinin kıyafetlerini giyip evde dolaşmaya başlar. Gelmiş geçmiş en ürkütücü katillerden olan Gein, git gide insan derisini işlemeye başlar. Polisler de zaten evinde hem mezarlıktan çaldığı bedenlerden, hem öldürdüğü insanların derilerinden yaptığı çöp kovasından koltuk kaplamasına, maskeye kadar onlarca ürkütücü nesne bulacaktır...
Ed Gein'in bu tüyler ürperten hikayesi Alfred Hitchcock'un korku sineması tarihine geçen efsane filmi Sapık'tan, Kuzuların Sessizliği'ne, Teksas Katliamı'ndan ve kendi yaşamının anlatıldığı Ed Gein'e kadar pek çok filmde izler barındıracaktır.
İşte bir kısmı Ed Gein'in yaşamından esinlenilmiş birbirinden korkunç ve tedirgin edici bazı filmler:
SAPIK
IMDb: 8.5
(1959) Bir haftada çekilen meşhur duş sahnesiyle hafızalara kazınan Sapık filmi Alfred Hitchcock'un başyapıtı kabul ediliyor. Filmde, Marion geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip şeyler olduğunun farkın varan Marion uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder... İzlemeyenler için daha fazla ipucu vermeyelim. Norman Bates karakteri Ed Gein'den esinlenerek oluşturulmuştur. Bates, yaş olarak Ed Gein'den genç olsa da onun da annesiyle kurduğu ilişki sorunludur. Küçük yaşta annesini öldürmüştür, ama içinde yaşatmaktadır. Kendi kimliğinden sıyrılmış, çift karakterli olarak hayatını sürdürmektedir.
KUZULARIN SESSİZLİĞİ
IMDb: 8.6
1991 yılında vizyona giren Kuzuların sessizliği Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ı bir araya getiriyor. Filmin yönetmen koltuğunda 'Kuzuların Sessizliği' ile en iyi yönetmen dalında Oscar'a ulaşan ve 2017 yılında yemek borusu kanseri nedeniyle oluşan implikasyonlar sonucu hayatını kaybeden Jonathan Demme oturuyor. 'Yamyamlık' içeren filmin konusu şöyle: Clarice Starlin, akademiyi yeni bitirmiş genç bir FBI ajanıdır. Ajan Clarice, kurbanlarının derisini yüzen sapık bir katili yakalamakla görevlidir. Asıl görevi ise, katilin elinde bulunan kadını kurtarmaktır. Oldukça psikopat olan bu katile ulaşabilmek için ünlü Doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşmak gerekir. Bunun için bir plan yapan Clarice, Doktor Lecter'dan bilgi alabilmek için onun güvenini kazanmalıdır.
TEKSAS KATLİAMI
IMDb: 7.4
Kurbanlarının derilerinden eşyalar yapan Amerikalı seri katil Ed Gein'den esinlenen Teksas Katliamı 1974 yılında vizyona girdiğinde, çok rahatsız edici olduğu gerekçesiyle bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Film özetle eski bir çiftlik evini ziyaretleri sırasında yamyam bir ailenin kurbanı olan bir grup genci konu alır. Zamanla korku sineması için kült halini alan Teksas Katliamı'nın çeşitli versiyonları çekildi. 2013 yılında vizyona giren Texas Chainsaw Massacre 3D, The Texas Chainsaw Massacre geleneğini sürdüren altıncı film olurken, 1974 yılında çekilen orijinal filmin sonrasında yaşananları konu aldı.
Tobe Hooper'ın yönetmenliğini yaptığı unutulmaz korku filmi, 2015'te restore edilmiş yeni kopyasıyla vizyona girdi.
ED GEIN
IMDb: 5.5
Orijinal ismi In the Light of The Moon olan filmde seri katil Ed Gein'in yaşamı anlatılıyor. 2000 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Chick Parello oturuyor.
13. CUMA
IMDb: 6.5
İzlerken ışıkları yaktıracak bir diğer korku filmi ise 13. Cuma... Türü sevenler için adeta ezbere bilinen 13. Cuma'nın konusu özetle şöyle: Camp Crystal Lake on yıllar önce esrarengiz cinayetlerin yaşandığı, terk edilmiş bir gençlik kampıdır. Bir girişimci kampı tekrar hizmete açmaya karar vererek yakışıklı erkekler ve güzel kızlardan oluşan bir kadroyu işe alır. Bir yağmur fırtınası kampı dünyanın geri kalanından soyutladığında korkunç ölümler başlar. Gençler sırayla, cinayete kurban gitmektedir. 13. Cuma'nın yıllar içinde farklı versiyonları izleyici ile buluştu.
HALLOWEN
IMDb: 7,8
1978 yapımı Hallowen John Carpenter imzasını taşıyordu. Cadılar Bayramı gecesi Michael Myers adlı çocuğun ablasını öldürmesiyle başlayan "Halloween" serisinin devamı da geldi. 2018 yılında David Gordon Green'in yönettiği Cadılar Bayramı vizyona girmişti.
TEPENİN GÖZLERİ
IMDb:6.4
1977 yılında çekilen Wes Craven imzalı Tepenin Gözleri filminin çağdaş uyarlaması 2006 yılında tekrar vizyona girdi... Filmin karavanla tatile giden, fakat yollarını kaybederek kendilerini çölün ortasında bulan ailenin yaşadıkları tüyler ürpertici olayları anlatır.
Efsaneye göre Alexander "Sawney" Bean 16. yüzyılda İskoçya'da 25 yıl içinde 1000'den fazla insanı öldüren bir yamyam. 45 üyeli bir ailesiyle mağarada yaşadığı iddia ediliyordu. Filmin esin kaynağı da Sawney Bean.
TESTERE 1
IMDb: 7.6
Testere serisinin ilk filmi Testere 1, 2004 yılında gösterime girdiğinde filmi izleyenler üzerinde oldukça sarsıcı etkiler bırakmıştı. İlk filmin gördüğü ilgiden sonra serinin yeni filmleri de peş peşe geldi. Peki, Testere'nin konusu ne:
Fotoğrafçı Adam Faulkner ağzına kadar su dolu bir küvette uyanır. İçinde olduğu oda kullanılmayan bir banyodur. Diğer kurban ise Lawrence Gordon adında bir cerrahtır. Her ikisi de ayak bileklerinden boru tesisatına zincirlenmiş durumdadırlar. Yerde ölü bir adam yatmaktadır... Ceset bu iki adamın arasında bulunmaktadır ve uzanamayacakları kadar uzaktadır... Lawrence kendisini esir edenin Jigsaw Killer (Bulmaca Katili) olduğuna karar verir.
OTEL
IMDb: 5.9
İşkenceci seri katil filmlerine bir diğer örnek ise Otel... 2005 yapımı film de oldukça rahatsız edici sahnelere sahip. Filmde Avrupa gezisine çıkan 3 arkadaş güzergahlarında ani bir değişiklik yapar. Bu hayatlarının hatası olacaktır...
MISERY
IMDb: 7.8
Başarılı bir Stephen King uyarlaması olan 1990 yapımı Misery (Ölüm Kitabı) gerilim dozuyla hayli beğeneceğiniz bir film. Filmde Paul Sheldon roman yazarıdır. Taşrada geçirdiği bir araba kazasından yaralı kurtulur. Onu bulup evinde bakmaya başlayan Annie Wilkes, Paul'un sadık okurlarından biri çıkar. Sheldon için kabus dolu günler de böyle başlar. Kathy Bates'e Oscar getiren performansının oldukça etkiliyeci olduğunu söyleyelim.
KOLEKSİYONCU
IMDb: 6.4
Koleksiyoncu 2010 yapımı... Filmin konusu özetle şöyle: Kumar borcunu ödemek için, tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar veren Arkin, evde kimsenin olmadığını sandığı bir akşam eve girer.Fakat malikanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Arkin soymak için zorla girdiği evde, ev halkını esir almış psikopat bir katille kaşı karşıya kalmıştır.
O (IT)
IMDb: 7.3
Son olarak biraz daha farklı bir gerilim filmini listeye ekleyelim. 2017 yapımı O (It), Stephen King'in okurken geren ünlü romanından sinemaya uyarlandı. Rüyaya girecek kadar gerilim yüklü film, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan yedi çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu yedi çocuğun hayatını kabusa çevirecektir...
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 100 film
- En iyi yabancı komedi filmleri
- En iyi zombi filmleri
- IMDb puanı yüksek korku filmleri
- Tüm zamanların en iyi 100 dizisi
- Oscarlı en iyi fantastik filmler
- En iyi 30 bilim kurgu filmi!
- Gelmiş Geçmiş En İyi Virüs Filmleri
- En iyi Türk komedi filmleri neler?
- Netflix en çok izlenenleri açıkladı
- Oyuncuların kaza geçirdiği filmler, en zor roller!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın