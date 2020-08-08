İzlerken tüyleri diken diken edecek 12 korkunç film!

Korku filmi severlerin muhtemelen büyük bölümünü izlediği 12 korkunç filmi derledik. Bu filmler gerçekten ürkütücü çünkü bir kısmı gerçek hayatta yaşamış canavarlardan izler taşıyor. İşte izlerken tüyleri diken diken 12 iyi korkunç film!